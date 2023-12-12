برلماني كويتي يطالب بالتحقيق في شراء أجهزة تجسس من أموال الجيش

الكويت: طالب النائب في البرلمان الكويتي سعود العصفور، اليوم الثلاثاء، بتكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، بالتحقيق فيما صرح به وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الصباح بشأن اكتشاف عقد شراء أجهزة تجسس لم تدخل وزارة الدفاع.

وقال العصفور: “ما تم إثارته من شراء أجهزة تجسس من أموال صندوق الجيش وبعيداً عن رقابة الأجهزة العسكرية والأمنية أمر غاية في الخطورة، ويجب أن يضاف إلى تكليف لجنة حقوق الإنسان تكليف بالتحقيق في هذا الموضوع، ويحاسب من خالف القانون بذلك”.

وأكد وزير الدفاع الكويتي، في جلسة مجلس الأمة اليوم، أن لجنة التحقيق في قضية صندوق الجيش اكتشفت أثناء التحقيق بأن قضيتين هامتين لم تكن أي منهما معروفة: الأولى وجود عقد مدفوع من صندوق الجيش لشراء أجهزة تجسس ليست موجودة في أجهزة الاستخبارات لدى الجيش الكويتي، والثانية شحن مشروبات كحولية في طائرات عسكرية.

يذكر أن قضية صندوق الجيش متهم فيها رئيس الوزراء الأسبق جابر المبارك، ووزير الدفاع الأسبق خالد الجراح، وسبعة آخرون، وشهدت تجاوزات مالية تقدر بحوالي 240 مليون دينار (800 مليون دولار) تم سحبها عندما كان الشيخ خالد الجراح وزيرا للدفاع، والشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء.

وقدم الراحل، وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، بلاغا للنائب العام يتهم فيه الجراح بتحويلات مشبوهة تمت من صندوق الجيش بموافقة رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك.

(د ب أ)