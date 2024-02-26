برلماني من حزب الله: هجوم الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك “لن يبقى دون رد” 

بيروت: قال النائب بالبرلمان اللبناني عن “حزب الله” حسن فضل الله، إن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين على مدينة بعلبك “لن يبقى دون رد”، مؤكدا أن الحزب “سيفاجئ العدو الإسرائيلي”.

وأضاف في بيان اطلعت عليه الأناضول أن “العدو (إسرائيل) هدّد لبنان، ونقول له إن نار المقاومة حارقة وستتصدى لأي اعتداء على بلدنا”.

وأشار إلى أن “العدو يظن أنه يستطيع أن يستعيد هيبته من خلال الغارات على بعلبك (بمحافظة البقاع، شرق لبنان) والقرى اليوم”، لافتا إلى أن “المقاومة ستبدع في إيجاد الردود على تمادي العدو في عدوانه على القرى والبلدات”.

وأردف: “نهاية هذه الحرب لن تكون إلا بالانتصار”.

وجاءت تصريحات فضل الله تعقيبا على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات على مواقع قال إنها تابعة لـ”حزب الله” بمحافظة البقاع، وبعد استهداف مقاتلات إسرائيلية مزرعة بمحيط بعلبك، في تطور خطير للهجمات داخل عمق لبنان بعيدا عن المواجهات الحدودية الدائرة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبينما أفاد شهود عيان بسقوط 3 مصابين من أصحاب المزرعة المستهدفة، لم يصدر بيان رسمي عن “حزب الله” أو السلطات اللبنانية، حتى الساعة 12:25 (ت.غ).

وتبعد بعلبك نحو 100 كلم عن حدود لبنان الجنوبية، وتعد معقلا لـ”حزب الله” شرق لبنان على الحدود مع سوريا.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن “حزب الله” أن وحدة الدفاع الجوي قامت عند الساعة 9:20 ‌‎من صباح اليوم بـ”إسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض-جو فوق منطقة إقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة”، بينما لم يصدر بيان إسرائيلي حول هذه العملية.

(وكالات)