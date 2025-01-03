برلمان الأردن «يتأهب ويتوثب» بعد «نفي التعديل الوزاري»

عمان ـ «القدس العربي»: قد لا يلجأ رئيس الوزراء الأردني، الدكتور جعفر حسان، إلى خيار «التعديل الوزاري» المبكر، كما سربت صحيفة «الغد» شبه الرسمية أمس الأول، لكن التعديل يبقى ورقة في حضن رئيس الحكومة يمكنه عبرها معالجة الكثير من الاحتقانات، سواء أداخل مجلسه الوزاري أم خارجه مع مجلس النواب الذي يبدو بدوره متأهباً ومتوثباً في الاتجاه المناكف للحكومة وبطريقة مرهقة حتى الآن.

الأهم سياسياً بعد عبور الحكومة من شرعنة الميزانية المالية خلال أسبوعين على الأرجح، توفير ملاذ يمكن عبره للحكومة تلبية الحد الأدنى من متطلبات اللجنة المالية التي أعلن رئيسها النائب نمر سليحات أنها ستوصي الحكومة بـ«زيادة الرواتب» للعاملين والمتقاعدين وهو الخيار الذي يرى جميع المختصين أنه «غير وارد» بأي حال في هذه المرحلة الصعبة المعقدة.

واجب «مالية» النواب أن تطالب بزيادة الرواتب ولو من باب مخاطبة بعض غرائز الجمهور، وإظهار قدر من الاستقلالية وأحياناً الشعبوية، لكن واجبها أيضاً أن تحدد للحكومة كيفية تعويض مبالغ الزيادة المطلوبة حتى لا يرصد المزيد من الخلل في النفقات العامة وبالتالي العجز المالي.

حسان هنا قرر مسبقاً التعامل مع الوقائع المالية والاقتصادية واهتم بمصارحة الجمهور والعمل على الرؤية الاقتصادية التي كلفت حكومته بها دون مبالغات أو تهويل، لكن ورثته العملية أظهرت وجود تراث كبير على شكل عبء من الالتزامات التي وقعتها الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي والعديد من القرارات الإجرائية التي تحتاج لمراجعة.

وقف هدر المال العام

في قياسات الطاقم المالي مع حكومة حسان وقف هدر المال العام أولوية والحد من عجز الميزانية مع بقاء الأهلية لتحصيل ديون خارجية إن لزم الأمر بأقل فائدة ممكنة، لكن قطاعات أساسية مهمة، برأي البرلماني والسياسي الدكتور ممدوح العبادي، تحتاج فعلاً للمزيد من المخصصات المالية أيضاً، وأهمها الصحة والتعليم، حيث نفقات مالية هنا تشكل عائداً مفيداً على الإيقاع العام وبالتالي على الخزينة.

واضح في الجزئية المالية أن وزارة حسان ما تخطط له هو الإفلات من كمين تسببت به حكومات سابقة مع المؤسسات الدولية المانحة قد يظهر الصيف المقبل، والمهمة هنا أصبحت معقدة أكثر مع وجود مجلس نيابي أغلبيته تمثل أحزاب الوسط التي تشارك بعضها في الحكومة ويبحث عن مقعده في التأثير الإجرائي على خطط الحكومة من حيث الرقابة والتشريع.

لسبب مفهوم لا يستطيع نواب الموالاة والوسط ممارسة أي خطاب سياسي مضاد للحكومة تحت القبة لكنهم يلوذون بالإجراءات البيروقراطية والمسائل المالية والشعبوية ويضغطون بشدة وحنق على حكومة صعب توجيه اللوم لها على سياسات الحكومات المتعاقبة.

الشهر الماضي، عبر نواب الوسط عن احتقاناتهم بتقليب ملفات لها علاقة بحكومات سابقة وبإمطار وزارة حسان بالأسئلة البرلمانية والاستجوابات ولم يقدم تسليم ديوان المحاسبة لتقريره السنوي لمجلس النواب – كما ينص الدستور- مساهمة إيجابية في تخفيف الضغط عن الحكومة التي فوجئت بأن عدداً لا يستهان به من نواب التيارات الوسطية يعودون لخطاب مكافحة الفساد والفاسدين ويصرخون في وجه حكومة ليست مسؤوليتها هذا السياق وبشتى أنواع الصراخ وأحياناً الشعبويات.

حكومة حسان تعاني وتتألم بسبب «نيران صديقة»

هوجمت في سياق هذه الصرخة البرلمانية التي تحاول التعويض عن فقدان الخطاب السياسي مراكز ثقل وزارية داخل الحكومة، واتُهم مسؤولون بمؤسسات مستقلة وشركات تديرها الحكومة أو يملكها القطاع العام، وفتحت ملفات الرواتب الضخمة، وتزاحم النواب في توجيه أسئلة واستجوابات حتى كاد المراقبون يتلمسون ولادة «حالة تعبيرية دستورية» بحجم أكبر من حكومة حسان وتأثيرها الحقيقي، خصوصاً مع وجود «وزراء تأزيميين» في العلاقة مع النواب حصراً، ومع طرح أسئلة يعلم الجميع بأن الإجابة الصريحة الحالية تتطلب وجود وزارة صاحبة «ولاية عامة» حقاً وليس فقط حكومة تكنوقراط اقتصادي مرحلية، وفقاً للتوصيف الذي استعمله النائب صالح العرموطي عندما ناقشته «القدس العربي» في الأولويات المرحلية.

المهم في المشهد البرلماني بين السلطتين أن عملية «تفريغ» الاحتقانات يمارسها نواب منحوا حكومة حسان للتو الثقة لكنهم قرروا كل أصناف القصف الإعلامي والدستوري ضدها في ذات الوقت وسيفعلون نفس الشيء بعد عبور الميزانية.

العلاقة بين السلطتين

الوضع المرتبك للعلاقة بين السلطتين، ورغم تسريبات صحيفة «الغد» من الصعب ترتيب أوراقه إذا كان المجلس النيابي سيصمد لعامين بدون «وصفة تعديل وزاري» حقيقي وفاعل يقول عبرها الرئيس جعفر إنه تمكن من إلحاق طاقمه المنتج وليس المقربين منه.

المرجح أن تسريب نفي التعديل بذريعة عدم مرور وقت ملائم لـ«تقييم أداء الوزراء» هدفه تخفيف الضغط على الفريق الوزاري الذي بدأ بعضه يتذمر من هجومات النواب ووسائل الإعلام.

لكن ذلك لا يعني بكل حال بأن حسان يستطيع الاحتفاظ لوقت طويل بكل المقاعد الوزارية التي ورثها عن الحكومة السابقة، حيث 14 وزيراً دفعة واحدة «بعضهم موصوف بوزراء تأزيم».

والاحتفاظ في المقابل بوزراء اقتصاد يتهمهم تيار الموالاة في البرلمان الآن باستفزاز الشارع والشعب سلوك قد يكون مكلفاً مع مرور الأيام والكلف هنا يخففها التعديل الوزاري، فيما صمود تجربة الحكومة قد يكون مرتبطاً بعد الآن بقدرة رئيس الوزراء على «هضم» فكرة إظهار قدر من الندية والتمكن من استقطاب شخصيات وطنية ثقيلة الوزن تساعده في حكومته بمرحلة حساسة إقليمياً.

وقبل اتخاذ قرارات «تسريبية» تنفي التعديل، يمكن التوقف عند وقائع الهجمات البرلمانية المنظمة التي استهدفت الحكومة مؤخراً ليكتشف المراقب أن المسألة لا تتعلق فقط بنواب الموالاة والأحزاب الوسطية، بل مارس هواية الاصطياد في مياه الحكومة نخبة من ممثلي أحزاب تشارك بفعالية عبر رموزها في التشكيلة الوزارية في مفارقة يدفع حسان اليوم ثمنها لأنه صرح علناً بأنه كلف 8 حزبيين بحقائب وزارية في طاقمه بناء على «الكفاءة الشخصية» ومن خارج أحزابهم، فيما قبل الجميع ذلك في مفارقة لا تحصل إلا في نمطية التحديث بنسخته المحلية.

المدلول هنا بعد رصد ليس عدد الأسئلة البرلمانية الضخم والاستجوابات الكبير، ولكن طبيعة وحساسية بعض الأسئلة أن أغلبية النيران التي تطلق على حكومة قررت نفي التعديل الوزاري بصيغة «تسريبات» فقط وبدون مبرر هي في الواقع «نيران صديقة».