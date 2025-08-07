برلمان العراق مسرح لصراع طائفي: رفض سني لـ«التهميش» والشيعة لفرض الأغلبية

بغداد ـ «القدس العربي»: لا تزال آثار الشدّ الذي رافق جلسة البرلمان الأخيرة واضحة في تصريحات أعضاء مجلس النواب من مختلف القوى السياسية. ففيما يعبّر النواب السنّة عن خشيتهم من تهميش دورهم التشريعي تحت قبّة المجلس، يحاول الشيعة فرّض أغلبيتهم الواضحة في تمرير قوانين مهمّة، يتصدّرها قانون «الحشد الشعبي»، الذي عدّته حركة «العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، ونواب تابعون أو مقربون من «الإطار التنسيقي»، السبب الرئيس الذي يقف وراء إفشال جلسة الثلاثاء المثيرة للجدل.

فقرات جديدة

وفي تلك الجلسة، أدرج محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان، فقرات جديدة على جدول الأعمال، لم تكن موجودة بالأساس، مستغلاً خروج رئيس البرلمان، محمود المشهداني إلى خارج القاعة، لإجراء مشاورات مع بقية القوى السياسية التي كانت موجودة في المبنى التشريعي لكن خارج القاعة.

وبالفعل نجح المندلاوي، ومن معه من النواب، في إدراج التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، فضلاً عن رئيس مجلس شورى الدولة، وعندما كان يروم المضي في الفقرات الجديدة، ومنها التصويت على قانون وزارة التربية، دخل المشهداني إلى قاعة المجلس، معترضاً على إدارة نائبه الجلسة من دون مشورته.

في هذه الأثناء حدثت مشادات كلامية بين رئيس البرلمان ونائبه.

وقال صحافيون ومدونون تناقلوا مشاهد مصورة للحادثة، إن المشهداني كان غاضباً من تجاهل حق «المكوّن السنّي العظيم»، الأمر الذي أزعج النائب علاء الحيدري عن «الإطار التنسيقي»، وردّ بعبارات تدافع عن الشيعة ومكانتهم المجتمعية في البلاد، وسرعان ما تطورت الأوضاع لتشهد تدخلات أخرى، مثل تدخل النائب السنّي رعد الدهلكي وآخرين، ليقرر المشهداني إلغاء الجلسة.

ووسط ذلك، كشف النائب عن كتلة «الصادقون» النيابية، الممثل السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» في البرلمان، علي تركي الجمّالي، أن السبب الرئيس الذي يقف وراء إفشال الجلسة هو عدم إدراج قانون «الحشد الشعبي» وتمريره، خصوصاً أن أكثر من 100 نائب جمعوا تواقيع لذلك.

ونقلت كتلته تصريحات للجمّالي أمس الخميس اتهم فيها المشهداني بـ»بتنفيذ رسالة أمريكية واضحة تهدف إلى إسقاط قانون الحشد الشعبي»، معتبراً أن ما جرى في جلسة البرلمان الأخيرة «لم يكن مجرد خلل إداري، بل مخطط سياسي مدروس».

وأضاف: «الجلسة كانت قانونية، والمشهداني تعمّد إنهاءها بشكل متسرّع وغير جاد، في محاولة لنسف جهودنا بعد جمع التواقيع اللازمة لإدراج القانون»، مشيراً إلى أن «من انسحب من الجلسة فعل ذلك بأوامر خارجية، تحديداً أمريكية، رغم أن الكتل السنية والكردية لم تُبدِ اعتراضات جوهرية على القانون».

وحذّر من أن «استمرار هذا النهج سيقود العراق إلى انهيار الثقة بين مكوناته»، لافتاً إلى أن «الاحتقان الطائفي الذي تغذيه بعض الخطابات سيأخذنا إلى النموذج اللبناني، حيث الشلل السياسي والانقسام المجتمعي».

ورأى أن «تعطيل قانون الحشد الشعبي لم يكن وليد اللحظة، بل نتيجة خطاب طائفي ممنهج تبنّاه رئيس المجلس محمود المشهداني، في ظل اقتراب الانتخابات»، مبيناً أن «الوضع السني يُغذّى على الطائفية، والمشهداني استثمر هذا الخطاب لتأجيج الانقسام وعرقلة القانون».

ووفق الجمالي فإن «بعض القوى السياسية تخشى تمرير القانون بسبب رسائل أمريكية تهدد بضرب الحشد في حال إقراره»، موضحاً أن «الولاية الثانية للسوداني أصبحت ورقة ضغط لتعطيل القانون، وسط انسحابات نيابية لحماية المصالح الشخصية»، على حدّ وصفه.

وأفاد أيضاً بأن كتل «الصادقون، «دولة القانون»، و»بدر»، إلى جانب نواب مستقلين، يقفون بثبات خلف تشريع قانون «الحشد»، رغم الضغوط والتهديدات الأمريكية».

وفيما اعتبر جلسة الثلاثاء بأنها كانت «محاولة مكشوفة لإجهاض القانون»، غير أنه أكد أن «هذه الدورة البرلمانية فرصة ذهبية لا يمكن التفريط بها، لأننا لا نضمن الظروف في الدورة المقبلة».

وفي حين اعتبر المشهداني إن جلسة الثلاثاء «غير قانونية»، أكد نائبه أنها «صحيحة وقانونية» وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، مشدداً على أن من يبتّ بصحتها هو القضاء.

وجاء في وثيقة موقعة من قبل ناظم الساعدي، مدير مكتب المندلاوي، «استنادا إلى أحكام المادة (35/ أولاً/أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على اختصاص النائب الأول في القيام بمهام رئيس المجلس وافتتاح جلسات المجلس وترؤسها عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام، ونظرا لقيام رئيس المجلس بمغادرة قاعة الجلسة خلافا لأحكام المادة (24) من النظام الداخلي للمجلس، ونظراً لتأخر انعقاد الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات، وتنفيذاً لأحكام المواد (23 و24) من هذا النظام وتوافر النصاب القانوني لانعقاد جلسة مجلس النواب بحضور (199) من أعضاء مجلس النواب، وحسب ما ورد في الاستمارة المعدة من دائرة العلاقات العامة والمراسم النيابية، والموقعة من مقرر مجلس النواب والمرافقة نسخة منها طيا، عليه فإننا نؤكد أن الإجراءات الخاصة بانعقاد الجلسة رقم (4) ونصاب انعقادها والقرارات المتخذة فيها صحيحة وموافقة للقانون».

وأشارت الوثيقة الرسمية إلى أن «البت بصحة الجلسة أو بطلانها من صلاحية القضاء، مع الإشارة إلى أحكام المادة (11) ثالثاً من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن ترفع الجلسات بالتوافق أو باتفاق الرئيس مع أحد النائبين، كما ونشير إلى أحكام النظام الداخلي وبالخصوص المادة (27) منه والتي أعطت الحق لكل نائب بما فيها رئيس المجلس بأن يعترض بـ(نقطة نظام) على سير المناقشات إذا خالفت أحكام الدستور أو النظام أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، كما نؤكد على ضرورة العمل بأحكام المادة (43) من النظام الداخلي للمجلس».

يأتي ذلك ردّاً على كتاب رسمي موقّع من المشهداني، وموجّه إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وتشكيلاته كافة، عدّ فيه الجلسة ومخرجاتها «باطلة».

واستند المشهداني في قراره إلى «أحكام المادة (34/ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على اختصاصه بافتتاح الجلسات وترؤسها»، مشيراً إلى أن «النائب الأول قام بافتتاح جلسة خلافاً لتلك الأحكام، رغم وجوده داخل المجلس وعدم تغيّبه أو تعذر قيامه بمهامه، ودون أن يمنحه تخويلاً بذلك».

وأوضح أن «ما جرى يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي»، معلناً «عدم صحة الجلسة وعدم الاعتداد بما ترتب عليها»، مضيفاً: «لأن ما بني على باطل فهو باطل».

وشدد رئيس البرلمان على أنه «لا يجوز عقد أي جلسة من جلسات المجلس دون رئاسته، إلا في حال غيابه أو تعذّر قيامه بمهامه، على أن يُبلغ المجلس تحريرياً بذلك وفي وقت يسبق عقد الجلسة، حتى لا نكون هناك ذريعة لترؤس الجلسات دون مسوغ قانوني».

وتعمّق الخلاف داخل هيئة رئاسة البرلمان، وامتداده الى النواب المنتمين للكتل السياسية ذاتها، يُظهران مدى الأزمة المستفحلة لمنظومة حكم المحاصصة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، حسب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي.

واعتبر في تصريحات أوردتها صحيفة الحزّب، أن «ما شهدناه (الثلاثاء الماضي) في مجلس النواب، يُشير إلى وضعٍ بائسٍ ومثير للأسى، يكشف إلى أين وصلت المؤسسة التشريعية، وهي مؤسسة أساسية وركيزة من أهم ركائز النظام الديمقراطي ونظام الدولة».

وأضاف: «لاحظنا ليس فقط السلوك المشين لبعض النواب، والذي وصل إلى حد التراشق بالمفردات والصراع بالأيدي والاشتباك، وإنما أيضًا – وربما هذا الأخطر – اللغة التي استُخدمت: لغة طائفية بامتياز، تصدر عن ممثلين ونواب يُفترض أنهم يُمثلون الشعب».

ويشير إلى أن «هذا يُعبر عن الأزمة المستفحلة لمنظومة حكم المحاصصة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والتي تظهر تداعياتها في هذه الأحداث المتلاحقة من حرائق، وصفقات فساد، وفضائح على كل المستويات، وفي التدهور الأمني، وتقاطع عمل واداء المؤسسات العسكرية والأمنية، بل وحتى داخل المؤسسة القضائية».

وحسب فهمي فإن «المنظومة الحاكمة التي تعاني من أزمة بنيوية، باتت اليوم تفقد القدرة على إدارة صراعاتها، ويبدو أن الصراعات البينية تتفاقم داخل كل هذه الأطياف والأحزاب الطائفية، سواء السنية أو الشيعية أو غيرها»، لافتاً إلى أن «ما يحدث الآن هو ناقوس إنذار لكل المواطنين، ليشعروا أن هذه المنظومة، التي تحاول عبر هيمنة المال السياسي واستخدام النفوذ وموارد الدولة في الملف الانتخابي، أن تجعل من الانتخابات المقبلة أداة لتدوير الوجوه، لا أداة لإحداث انتقال نوعي وتغيير فعلي في الوضع السياسي».

واعتبر ما حصل في الجلسة أنه يمثل «تحدّيا كبيرا، لكنّه أيضًا مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الناس، ليس فقط من خلال المشاركة في العملية الانتخابية، بل في مختلف مجالات الحياة»، مبيناً أن «هذا المجلس لم يُشرّع سوى القوانين الإشكالية، القوانين الجدلية التي تُقسّم المجتمع العراقي، في الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات خطيرة جدًا خارجيًا، تمس سيادته وثرواته وحتى تماسكه الوطني».

ورأى أن «الظروف الراهنة تحتم إعلاء كلمة الوطنية والمواطنة، وكل ما يوحّد العراقيين. لكننا نلاحظ أن هؤلاء يذهبون في الاتجاه المعاكس تمامًا، فيكرّسون الطائفية ويؤججون الانقسام المجتمعي، ويجعلون العراق مكشوفًا وفريسة سهلة لكل الأجندات، بالإضافة إلى أجنداتهم الداخلية التي تقوم على إدامة الفساد، والمحسوبية، وتفكك الدولة».

فيما أدان تحالف «العزم» بزعامة مثنى السامرائي، بشدة ما وصفها بـ «حادثة التجاوز غير اللائقة» التي طالت النائب رعد الدهلكي، القيادي في تحالفه، والمساس برئيس مجلس النواب محمود المشهداني، خلال جلسة البرلمان الأخيرة، معتبراً أن ما جرى يمثل خروجاً خطيراً عن الأعراف الديمقراطية وروح المسؤولية.

وأكد في بيان أن «أسلوب الإساءة والتجريح لا يخدم المصلحة الوطنية، ويُعد تقويضاً لهيبة المؤسسة التشريعية، في وقت يتطلع فيه الشعب إلى برلمان فاعل ومسؤول».

ودعا القوى السياسية إلى «ضبط الخطاب واللجوء إلى الحوار البناء كوسيلة لحل الخلافات، بعيداً عن التجاذبات الشخصية والتصعيد غير المبرر»، مشدداً على ضرورة «تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية».

كذلك، حذر تحالف «السيادة»، برئاسة خميس الخنجر، من «التداعيات الخطيرة» لتكرار المخالفات القانونية والإجرائية تحت قبة البرلمان، والتي باتت تمس جوهر النظام النيابي وتُعرّض هيبة المؤسسة التشريعية للاهتزاز.

وقال في بيان إن «جلسة البرلمان شهدت ممارسات خارجة عن الأطر الدستورية والنظام الداخلي، تمثّلت بقيام النائب الأول لرئيس المجلس بمحاولة إجراء تعديل مفاجئ في جدول الأعمال، دون توافق مسبق مع رئيس البرلمان ونائبه الثاني، في انتهاك صريح لأحكام المادة (34) من النظام الداخلي، وخرق لمبدأ الشراكة الذي يحكم توازن السلطات داخل المجلس».

نمط مقلق

وأضاف أن «هذه الممارسات لم تعد حوادث عابرة، بل هي نمط مقلق يُنذر بمحاولات متكرّرة لتقويض صلاحيات رئاسة المجلس، وزجّ المؤسسة التشريعية في صراعات ارتجالية لا تخدم العمل النيابي ولا تنسجم مع طبيعة المرحلة».

وأكد أن «حماية مكانة مجلس النواب لا تكون بالشعارات، بل بالالتزام بالقواعد الناظمة لعمله والاحتكام للدستور، وليس للأهواء السياسية أو الحسابات الشخصية»، مشدداً على ضرورة أن «تتخذ الجهات المختصة في المجلس الإجراءات الكفيلة بردع من يتجاوز حدوده الوظيفية ويعبث بالتوازنات الدستورية، حفاظاً على استقرار المؤسسة التشريعية ومنعاً لانزلاقها إلى أزمات مفتعلة، تعرقل دورها الرقابي والتشريعي».