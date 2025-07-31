برلمان العراق يحثّ على تحرك دولي لفكّ حصار غزّة

بغداد ـ «القدس العربي»: دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى التحرك لفك الحصار عن غزة، مشيراً في الوقت عينه إلى إن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية بتجويع النساء والأطفال وكبار السنّ في القطاع.

وقال في كلمة له في مقر الأمم المتحدة في جنيف، إن «العراق رغم كل ما واجهه من حروب وأزمات يبقى حريصاً على أن يكون جزءاً من الحل لا المشكلة، وصوتاً داعماً للاستقرار والسلام الدائم، وشريكاً استراتيجياً في صياغة مستقبل دولي أكثر عدلاً وتوازناً».

وأضاف أن «ما يحدث اليوم من حصار جائر على أهلنا في فلسطين وتجويع الأطفال والنساء والكبار بهذه الطريقة جريمة ضد الإنسانية، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التدخل الفوري لفك الحصار وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ أهل غزة».

وبيّن أن «موقف العراق حكومةً وشعباً ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بشكل منصف وعادل، وإدانة الجرائم المستمرة بحق أبناء شعبنا في فلسطين».

وكان عبدالله قد بحث مع نظيره البحريني توحيد الجهود لدعم فلسطين، وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب فإن «وفدا عراقيا بعضوية كل من النائبين هريم كمال خورشيد وياسين محمد حمد اجتمع في جنيف مع الوفد البحريني ترأسه نائب رئيس مجلس النواب البحريني جمال فخرو».

جرى خلال الاجتماع «مناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها توحيد الجهود والمساعي الرامية لدعم الشعب الفلسطيني وفك الحصار عن في غزة، وأتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وتوسيع حجم التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين الشقيقين».

دعوة في كركوك للتبرع بأموال الزكاة والصدقات لإغاثة القطاع

وفي العاصمة الاتحادية بغداد، أكد رئيس مجلس النوّاب محمود المشهداني، للسفير الفلسطيني في بغداد أحمد الرويضي موقف العراق المساند والداعم للقضية الفلسطينية، فيما بين أن العراق يتابع أدق التفاصيل لقضية غزة، ويعمل على استمرار الدعم لها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان إن المشهدانيّ استقبل الرويضي في مكتبه.

وأضاف أن «رئيس مجلس النوّاب استمع خلال اللقاء إلى شرحٍ مفصّلٍ عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وحرب الإبادة والتجويع الظالمة التي يتبعها الاحتلال الصهيوني ضدّ المدنيين».

وأكّد المشهدانيّ «موقف العراق حكومة وشعبًا المساند والداعم للقضية الفلسطينية وشعبها الأبي المناضل حتى نيل جميع حقوقه، وجلاء الاحتلال من أراضي فلسطين الحبيبة كافة».

وأضاف: «نتابع أدق التفاصيل لقضية غزة، وفلسطين، كون القضية قضيتنا في مجلس النواب والحكومة، والشارع، والعراق سندٌ لفلسطين والقضية في قلوبنا ووجداننا وسنعمل على استمرار الدعم لها». في حين أكّد السفير الفلسطينيّ أنّ «غزة تعيش وضعًا صعبًا وكارثيًا، فلا توجد مياه، ولا كهرباء، ولا موادّ طبية، موقفنا هو الانسحاب الكامل من غزة، وفتح كافة المعابر لإنهاء الاحتلال»، مشيدا بـ»الدعم العراقيّ المتواصل»، ومثمنًا «موقف الهلال الأحمر العراقيّ، والحكومة العراقية، ومجلس النوّاب العراقيّ، كما وثمّن مواقف الدول التي اعترفت بفلسطين مؤخرًا».

واستمراراً للموقف العراقي الداعم للقضية الفلسطينية، أصدر مجلس الفتوى في محافظة كركوك، بياناً شديد اللهجة دعا فيه إلى نصرة أهالي غزة ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، مؤكداً أن الصمت إزاء ما يجري يُعد خذلاناً لا يقل خطورة عن الفعل نفسه.

وجاء في البيان، الذي حمل عنوان «بيان نصرة أهل غزة»، أن «الواجب الديني والإنساني يفرض على الجميع المساهمة في دعم أبناء الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة، سواء بالكلمة أو التبرعات أو النشاط الإعلامي والحقوقي»، داعياً الحكومات العربية والإسلامية إلى «استخدام أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي لوقف المجازر».

وحذر من أن «التقصير في هذه اللحظة الحاسمة هو خيانة للأمة وتفريط بحقوق المستضعفين»، داعياً إلى «الوحدة وتجاوز الخلافات والانخراط في معركة الدفاع عن كرامة الإنسان». كما دعا المجلس إلى «التبرع الفوري بأموال الزكاة والصدقات من خلال الجمعيات والمؤسسات الموثوقة، دعماً لأهالي غزة الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية تحت الحصار والقصف المستمر».

وقال رئيس مجلس الفتوى في كركوك، رشيد كاكە برا، إن «نصرة أهل غزة واجب شرعي وأخلاقي لا يجوز التخلي عنه، وإن التخاذل أو التزام الصمت تجاه العدوان هو مشاركة غير مباشرة في الظلم الواقع على الأبرياء»، مشدداً على ضرورة أن «يكون للأمة موقف عملي في هذه اللحظة الحرجة».

وأضاف أن «المجلس دعا جميع فئات المجتمع، من صحافيين وحقوقيين ونقابات مهنية ومنظمات إنسانية، إلى التحرك الفوري والمشاركة في حملات تضامن ومناصرة مستمرة، وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة»، مشيراً إلى أهمية «تنظيم تحركات أسبوعية تصاعدية حتى يتم رفع الحصار وإنهاء العدوان».