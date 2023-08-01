سياسة | عربي | الخليج العربي

برلمان الكويت يفتح المجال لمن أدينوا بالمساس بالذات الأميرية بالترشح للانتخابات

منذ 10 دقائق

مجلس الأمة الكويتي - أرشيف

حجم الخط
0

الكويت: أقر مجلس الأمة الكويتي الثلاثاء قانونا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات “بعد رد اعتبارهم”.

شهدت السنوات الماضية حرمان عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين من الترشح للانتخابات بسبب إدانتهم بالمساس بالذات الأميرية أو ما عرف بقضية اقتحام مجلس الأمة، حتى أولئك الذين صدر بحقهم عفو أميري.

وأعلن أحمد السعدون رئيس البرلمان أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبا ورفض ثلاثة نواب.

ويتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديا.

كما قضى القانون أيضا بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

المعارضة الكويتية تفوز في الانتخابات البرلمانية
7 - يونيو - 2023
البرلمان الكويتي يفشل في عقد أولى جلساته بعد إعادة مجلس 2020 بحكم قضائي
4 - أبريل - 2023
أزمات الكويت السياسية تعيق سعيها للحاق بركب النمو عند جيرانها
26 - مارس - 2023
تعيين وزير الداخلية الكويتي قائما بأعمال وزير الدفاع
19 - ديسمبر - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية