برلمان النرويج يتبنى مقترحا يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين

النرويج: تبنى البرلمان النرويجي بالأغلبية، الخميس، مقترحا حكوميا بشأن “الاستعداد” للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن الحكومة قدمت للبرلمان مقترحا بشأن “الاستعداد” للاعتراف بفلسطين.

وجاء في القرار: “البرلمان يطلب من الحكومة أن تكون مستعدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة عندما يكون للاعتراف تأثير إيجابي على عملية السلام، دون جعل اتفاق السلام النهائي شرطا”.

ورغم تمرير المقترح الحكومي بالأغلبية الساحقة بالبرلمان النرويجي إلا أن البلاد “لن تعترف بدولة فلسطين على الفور”.

ويأتي المقترح الحكومي ردا على مقترح قدمته أحزاب صغيرة يدعو إلى “الاعتراف الفوري” بدولة فلسطين.

(الأناضول)