برلمان مصر يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية متجاهلا اعتراضات المعارضة

القاهرة ـ «القدس العربي»: واصل مجلس النواب المصري، الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن وافق على 31 مادة، وسط اعتراضات من نواب أحزاب المعارضة.

ورفض نواب المعارضة، المواد التي تتيح التصالح في جرائم الاستيلاء على المال العام، والتوسع في منح الضبطية القضائية لأفراد ضمن جهاز الشرطة غير مؤهلين لاستخدامها، كما أثار نواب حزب «النور» السلفي جدلا حول منح الابن التنازل في قضايا الزنا.

اعتراضات

واعتراض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «التجمع» عاطف المغاوري، على المادة 25 الخاصة بمأموري الضبط القضائي، وطالب بعدم التوسع في منح الضبطية لأفراد الشرطة، وهو ما رفضه إيهاب الطماوي رئيس لجنة صياغة مشروع القانون وقال: النائب عضو في لجنة الشؤون الدستورية، وسمع هذا الرأي ودافع عنه في وسائل الإعلام، ربما غير رأيه لظروف سياسية، وحدثت تفاهمات بين بعض الأحزاب اليسارية.

رد الطماوي أثار غضب عدد من النواب، ما دفع رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي لحذف عبارة «الأحزاب اليسارية» من المضبطة.

كما رفض نواب الغالبية اقتراح النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سناء السعيد، لتعديل المادة 25، التي تحدد الضباط والأفراد الذين لديهم سلطة الضبط القضائي، وطالبت بحذف مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن، باعتبار أن المادة تسند لهم مسؤوليات أكبر من قدراتهم، ما يتعارض مع نص المادة 206 من الدستور، الذي ينظم هيئة الشرطة.

فساد فاحش

كما مرر النواب المادة 22، للتصالح في العدوان على المال العام، رغم المطالبات بتعديلها.

وقال وزير العدل، عدنان فنجري، إن المادة تختص بالجرائم التي فيها مليارات الدولارات أو الجنيهات وتعد فساداً فاحشاً وتضر بالاقتصاد القومي وأن في مثل هذه الجرائم قد تطول الإجراءات، والتحقيق أو المحاكمة، بسبب تشعبها وصعوبة التحقيق فيها، لذا يتم الرجوع فيها إلى خبراء، والمصالحة من أجل مصلحة البلد وعدم إطالة مدد التحقيق. كانت النائبة مها عبد الناصر تساءلت: كيف يتم التصالح مع معتدي على المال العام وتبرئته بناء على ذلك، ثم أجده بعدها بفترة بسيطة يمارس حقوقه السياسية بالترشح للانتخابات أو تولي منصب تنفيذي.

التصالح في الاستيلاء على المال العام والضبطية القضائية وجرائم الزنا تثير جدلا

كما تقدم أحد نواب حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» باقتراح لتعديل المادة 15 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض، إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو التأثير على قضائها أو الشهود، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة 13 من هذا القانون، وطالب النائب بإضافة عبارة «داخل الجلسة» إلى النص لتحقيق ضمانة إضافية للمحامين.

ومع ذلك، قوبل الاقتراح برفض نقيب المحامين عبد الحليم علام، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إبراهيم الهنيدي، على اعتبار أن النص بصيغته الحالية جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين وأنه لا يتعلق بجرائم الجلسات بشكل خاص.

ورد رئيس اللجنة الدينية، علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، على الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والتي أثارها نواب حزب «النور» السلفي.

واقترح النائب أحمد حمدي خطاب، حذف حق الابن في التنازل عن دعوى الزنا، في الفقرة الأخيرة من المادة 12، قائلاً: لم نمنح للابن حق الدعوى في الأصل، فكيف نسمح له بحق التنازل؟» ليرد جمعة: الشكوى شخصية للزوج، وحق تقديم البلاغ سيحول أمر الشرع بالستر إلى وجوب الإبلاغ، والشريعة بنيت على عدم التفتيش، والدين كما علمنا رسول الله النصيحة وليس الفضيحة.

كما رفض المجلس مقترحاً آخر قدمه خطاب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا، الواردة بالمادة الثالثة بمشروع القانون، والخاصة بمواد قانون العقوبات أرقام 274، 277،279، والتي قال إنها تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، ما يعني إمكانية تقديم بلاغ بخصوصها من أي شخص دون الاقتصار على الزوج أو الزوجة، ما فسره خطاب بأنها جريمة تتعلق بالشأن العام، وليست شخصية.

وقال وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، إن التضييق في هذه المسألة يتفق مع الدستور، ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة، وإن الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم.

حقوقيون وقانونيون يسجلون اعتراضات على مشروع القانون

سجلت حملة (نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية) اعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقالت الحملة، المشكلة من عدد من الحقوقيين والقانونيين، في بيان، إن مصر في حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية، يتوافق مع التعديلات الدستورية والتطورات الحديثة التي يشهدها العالم.

واعتبرت أن المشروع المطروح لا يلبي طموحات الشعب المصري، وخاصة أن أكثر من 70 ٪ من بنية هذا المشروع هي ترديد لقواعد واردة في القانون الحالي، ولم تقدم جديدا حتى لو تم تعديل بعض الصياغات أو تغيير ترتيب المواد، فذلك كله لم يمس جوهر القواعد.

وبينت أن المشروع أهتم بالتعاطي مع الوسائل التكنولوجية الحديثة في شأن إمكانية عقد التحقيقات والجلسات (عن بُعد) عن طريق وسائط إلكترونية، من دون أن يولى ذات الاهتمام لتوظيف هذه الوسائل في تطوير منظومة حقوق المتهم ودفاعه وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.

ولفتت إلى أن المشروع خلا من أي نصوص تتيح تصوير عمليات القبض والتفتيش، وكذلك تسجيل جلسات التحقيق والمحاكمة العلنية بالصوت والصورة لتكون تلك الفيديوهات جزءًا مكملاومتممًا ومصححًا للإجراءات الجنائية الورقية، وتمكين المتهم ودفاعه من الحصول على نسخة كاملة منها، سواء كان التحقيق والمحاكمة عن بُعد أم لا، ليتمكن من إعداد دفاعه في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

وزادت: خلا المشروع من النص على أي وسائل إلكترونية تتيح بقاء المتهم بمنزله أو مدينته كبديل عن الحبس الاحتياطي مثل سوار القدم الإلكتروني.

وأكدت أن القانون يكرس بعض النصوص التي لا تحارب الفساد على نحو حقيقي، ولا تكفل تحقق الردع العام أو الخاص بشأن جرائم بالغة الأهمية، حيث تتيح التصالح على جرائم الاعتداء على المال العام والعدوان عليه، وانه حال تم التصالح أثناء التحقيقات أو المحاكمة تنقضي الدعوى الجنائية بجميع أوصافها طالما لم يصبح الحكم باتاً، ولم ينص المشروع على حرمان هذا المتهم المٌدان بعد تصالحه من تولى الوظائف العامة أو مباشرة الحقوق السياسية، وبعد صدور الحكم من النقض يترتب على التصالح وقف تنفيذ العقوبة ليس للمتهم الذي تصالح فقط، بل لجميع المتهمين.

وانتقدت الحملة التوسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي تتجاوز مرحلة جمع الاستدلالات إلى القيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق التي تختص بها النيابة شأن: سماع أهل الخبرة وتحليفهم اليمين، وإصدار أوامر ضبط وإحضار، استجواب المتهم.

وقالت: يمنح مشروع القانون هذه السلطات لكل مأموري الضبط أيا كان مؤهلهم أو درجتهم أو رتبتهم – والمحددين بالمادة 25 من المشروع والتي تبدأ من شيخ الغفر حتى اللواء- دون أن يقصرها على مأموري الضبط الحاصلين على ليسانس الحقوق أو ضباط الشرطة.

وزادت الحملة: المشروع يتيح للنيابة العامة أن ترفع الدعوى الجنائية في كافة مواد المخالفات والجنح (إحالتها للمحاكمة) بدون تحقيق، معتمدة في ذلك فقط على الاستدلالات من رجال الضبط والسلطة العامة، ويشتمل على نصوص تنال من حقوق الدفاع، حيث تفتح الباب لمنع حصول المتهم ودفاعه على صور من الأوراق أيا كان نوعها، تحت زعم أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، وتفتح الباب للقبض عليهم تحت زعم التلبس بالإخلال بنظام الجلسات، وتتيح تقويض مرافعات الدفاع تحت زعم الاسترسال والتكرار.

وتناولت الحملة، كيف توسع مشروع القانون في منح سلطات للنيابة العامة على حساب القاضي الطبيعي، وأتاح للنيابة العامة، من درجة رئيس نيابة على الأقل، أن تحقق في الجنايات في جرائم الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل، وجرائم المفرقعات، وجرائم الرشوة، وجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

وبينت أن القانون منح رئيس النيابة أن يأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود والاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة أو أي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائل الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص، ويجوز تجديد مدة مراقبة تلك الاتصالات (30 يومًا) لمدة أو مدد مماثلة.

وفيما يخص الحبس الاحتياطي، قالت الحملة، إن المشروع منح أعضاء النيابة سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بسلطة الحبس الاحتياطي، أي أن يصدر قرارًا بالحبس لمدة تصل 150 يومًا، وحال أرادت النيابة زيادة مدد الحبس الاحتياطي عن المدد السالف بيانها، وجب عليها أن تطلب استمرار حبس المتهم من المحكمة المختصة، والتي لها أن تصدر أمر بالحبس الاحتياطي في الجنايات لمدة تصل إلى 18 شهر.

وبينت الحملة أن المشروع منح النيابة العامة سلطة تتيح لها أن تمنع اتصال المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين، وأن تمنع الزيارة عنه طوال مدة حبسه، والتي قد تصل إلى 18 شهرا، وفى بعض الأحيان قد ترتفع إلى 24 شهرا، ولم يتم إلزام النيابة بحد زمني أقصى لهذا المنع، ولم يتح المشروع للمتهم ودفاع أي وسيلة للطعن على قرار المنع أو مدته.

وفيما يتعلق بالمنع من السفر، لفتت الحملة إلى أن المشروع يتيح منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول دون حد زمني أقصى وقبل صدور أي حكم بإدانته، وهوما ينال من الفرضية الدستورية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدستورية في التنقل والسفر.

وأكدت أن المشروع يتيح تشغيل المحبوسين دون التزام بالحد الأدنى للأجور المحدد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك في شأن: حساب أجر أيام العمل للمنفعة العامة، وحساب الفارق بين الغرامة التي يسددها، وحساب تعويض أيام الحبس الاحتياطي في حالة إدانة المتهم بالغرامة فقط، وفى شأن إبراء الذمة من الغرامة المحكوم بها أو المصاريف ورد التعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، حيث حددها المشروع بقيمة خمسون جنيها لليوم رغم أن الحد الأدنى المعلن من رئيس الجمهورية 6 آلاف جنيه في الشهر، أي 200 جنيه في اليوم.