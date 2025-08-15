برلين.. إحياء ذكرى صحافيين قتلتهم إسرائيل في غزة

فيينا: أقيمت في العاصمة الألمانية برلين، مراسم إحياء ذكرى الصحافيين الفلسطينيين الذين قتلوا في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ 22 شهرا.

وتجمّع حشد غفير قرب مبنى نقابة “فيردي” الألمانية للعاملين بقطاع الخدمات في برلين، لإحياء ذكرى الصحافيين الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورفع المتظاهرون صورا لمراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع اللذين استشهدا في قصف إسرائيلي لخيمة صحافيين في غزة مساء الأحد الماضي.

وخلال التظاهرة قرئت أسماء أكثر من 200 صحافي قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة، كما تليت وصية الشريف التي كتبها قبل استشهاده.

ووضع المشاركون في المظاهرة الزهور على المكان الذي عرضت فيه صور الصحافيين القتلى، وأشعلوا الشموع.

والأحد الماضي، قتل الجيش الإسرائيلي، 6 صحافيين فلسطينيين، بينهم مراسلا قناة “الجزيرة” أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها بمحيط “مستشفى الشفاء” غربي مدينة غزة.

وبمقتلهم ارتفع عدد الصحافيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 238 صحافيا منذ بدئه حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدًا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.

(الأناضول)