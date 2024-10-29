برلين تدين نظام طهران “اللاإنساني” بعد إعدام معارض يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية- (تدوينة)

برلين: دان المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الاثنين إعدام المعارض الإيراني-الألماني جمشيد شرمهد البالغ (69 عاما) في إيران، واصفا ذلك بأنه “فضيحة”.

وقد نفذت السلطات الإيرانية الاثنين حكم الإعدام بحق المعارض الإيراني الألماني الذي أوقِف في 2020، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

وقال شولتس على منصة إكس إن “إعدام جمشيد شارمهد من جانب النظام الإيراني هو فضيحة أدينها بأشد العبارات”.

وأضاف أن “شارمهد لم يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه خلال المحاكمة”.

Die Bundesregierung hat sich immer wieder intensiv für Herrn Sharmahd eingesetzt.

Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 28, 2024

من جهتها دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة الإثنين “النظام اللاإنساني” في إيران بعد إعدام شارمهد.

وقالت بيربوك إن “قتل جمشيد شارمهد يظهر مرة جديدة طبيعة النظام اللاإنساني الذي يحكم طهران: نظام يستخدم الموت ضد شبابه وسكانه ورعايا أجانب”.

وأضافت أن برلين أوضحت مرارا “أن إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة”.

وتابعت في إشارة إلى إدارة الرئيس مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في تموز/ يوليو، “هذا يؤكد حقيقة مفادها أن لا أحد في مأمن في ظل الحكومة الجديدة أيضا”.

وعبرت وزيرة الخارجية الألمانية عن “تعاطفها الصادق” مع عائلة شارمهد “التي كنا على اتصال وثيق بها دائما”.

وقالت إن الحكومة الألمانية قدمت احتجاجات في قضية شارمهد، إذ عملت السفارة الألمانية في طهران “بلا كلل” من أجل قضيته وأرسلت فرقا رفيعة المستوى من برلين في مناسبات عدة.

وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية الاثنين أنه “بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد… هذا الصباح”.

وقضت المحكمة العليا بإعدام شارمهد بتهمة “الإفساد في الأرض” لتورطه المفترض في هجوم استهدف مسجدا وأوقع 14 قتيلا في 2008.

من جهتها قالت ابنة المعارض الإيراني-الألماني شارمهد الثلاثاء إن إيران يجب أن “تُعاقَب” على إعدام والدها.

وكتبت غزال شارمشهد على منصة إكس أنها تنتظر التحدث إلى الحكومتين الألمانية والأمريكية حول مصير والدها الذي كان مقيما في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه إذا كانت لدى الحكومتين “أدلة” على إعدامه، كما زعم موقع ميزان أونلاين، فإنها ستطالب بتسليم جثمانه إلى عائلته وإنزال “عقاب شديد” بـ”القتلة في النظام الإسلامي”.

بدورها اعتبرت منظمة “حقوق الإنسان في إيران” أن المعارض شارمهد كان “رهينة” لدى السلطات الإيرانية وتعرض لعملية “قتل خارج نطاق القضاء”.

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة التي تتخذ النرويج مقرا، إن “إعدام جمشيد شارمهد هو بمثابة قتل رهينة خارج نطاق القضاء”، مذكرا بأن المعارض “اختطف في الإمارات العربية المتحدة ونقل بشكل غير قانوني إلى إيران حيث حُكم عليه بالإعدام دون أن يتمتع بمحاكمة عادلة”.

ووصفت منظمة غير حكومية أخرى، هي المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية، عملية الإعدام بأنها “صادمة”.

خُطف شارمهد في الإمارات العربية المتحدة ونُقل قسرا إلى إيران في نهاية تموز/ يوليو 2020، بحسب عائلته.

اتُهم شارمهد، وهو مطوّر لأنظمة معلوماتية هاجر إلى ألمانيا في الثمانينات قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة، بأنه ساهم في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمجموعة معارضة إيرانية في المنفى تعتبرها طهران “إرهابية”.

وبحسب منظمة “حقوق الإنسان في إيران” تم إعدام ما لا يقل عن 627 شخصا منذ مطلع العام في إيران.

(أ ف ب)