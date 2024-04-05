برلين ترى أن إسرائيل “لم يعد لديها عذر” لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

برلين: دعت وزيرة الخارجية الألمانية الجمعة إسرائيل إلى تنفيذ وعودها “بسرعة” من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن الدولة العبرية “لم يعد لديها أعذار” لمنع ذلك.
وكتبت أنالينا بيربوك على إكس أن “الناس في غزة بحاجة إلى كلّ حزمة مساعدات”، في وقت أعلنت إسرائيل أنها ستسمح “مؤقتا” بإدخال مساعدات إنسانية إلى شمال غزة المهدد بالمجاعة بعد ساعات على تحذير غير مسبوق من حليفتها الولايات المتحدة.
(أ ف ب)
عليكم اللعنة يا أحفاد النازيين توقفوا عن إرسال أسلحتكم القذرة التي تحصد أرواح أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وعصابة غلانت الحقير تقصف أطفال فلسطين بالصواريخ الأمريكية و الألمانية و الإيطالية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء
انالينا بيربوك وزيرة خارجية المانيا هي التي تحرض الجيش الإسرائيلي النازي على قتل المدنيين و خاصة الاطفال في غزة ، و هي التي حرضت و شجعت هذا الجيش الارهابي على استهداف الصحفيين في غزة و ذلك لكي لا تكشف جرائمه .