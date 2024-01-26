برلين تشعر بـ”قلق بالغ” إزاء الوضع في جنوب غزة

برلين: أعربت وزيرة الخارجية الألمانية عن “قلقها البالغ” الخميس إزاء “الوضع اليائس” للمدنيين في مدينة خان يونس، مركز الحرب حاليا في جنوب قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، داعية إسرائيل إلى وقف للنار لأسباب إنسانية.

وقالت أنالينا بيربوك “حتى الحق في الدفاع عن النفس يخضع لقواعد، والقانون الإنساني الدولي ينطبق أيضا على الحرب ضد الإرهابيين”.

وأضافت في بيان أصدرته وزارتها في برلين “يجب على إسرائيل أن تحترم هذا، على غرار كل دول العالم الأخرى، حتى في ظل سياق صعب تنتهك فيه حماس كل القواعد وتستخدم الناس دروعا بشرية” على حد زعمها.

والأربعاء أدى قصف على مركز إيواء تابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى استشهاد 13 شخصا في خان يونس، وفق الأونروا.

وقال الوزيرة إنه “يجب على إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة بشكل عاجل وتكييف سير عملياتها”. وأضافت “نحتاج وقفا إنسانيا لإطلاق النار أيضا من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن” الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

قدّمت ألمانيا لإسرائيل دعما غير مشروط منذ بدء الحرب. لكنّ برلين دعت أيضا إسرائيل إلى ضبط النفس في مواجهة الكارثة الإنسانيّة في غزة.

(أ ف ب)