برلين تشهد خروج مظاهرة تضامنية مع فلسطين- (صور)

برلين: خرجت، السبت، مظاهرة تضامنية مع فلسطين في العاصمة الألمانية برلين.

وتجمع المئات من الأشخاص في ميدان بريسلاور بحي فريدناو احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية وتضامنا مع الفلسطينيين.

وبعد تجمعهم في ميدان بريسلاور، سار المتظاهرون رافعين الأعلام الفلسطينية نحو محطة مترو راتهاوس ستيغليتز.

وهتف المتظاهرون بشعارات من قبيل: “ألمانيا تمول، ونتنياهو يرتكب المجازر، وشولتس يصفق” و”أوقفوا تسليح إسرائيل” و”نحن آلاف، ملايين، كلنا فلسطينيون” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وعلى طريق المسيرة، بالقرب من محطة مترو فالتر شرايبر بلاتز، قام أشخاص برفع الأعلام الإسرائيلية، محاولين استفزاز المتظاهرين.

وتدخلت الشرطة بقسوة ضد المتظاهرين في بعض الأحيان التي شهدت توترا بينهم، كما قامت باعتقال العديد منهم بعد انتهاء المظاهرة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

(الأناضول)