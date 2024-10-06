برلين تطالب بوقف القتال… وفلسطينيون ألمان: لا نشعر أننا نعيش في بلدنا

برلين ـ «القدس العربي»: في الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والمستشار أولاف شولتس، هذه الأحداث بأنها لحظة فارقة في التاريخ اليهودي والألماني، مؤكدين موقفهما الثابت في دعم إسرائيل ومواجهة معاداة السامية المتزايدة في ألمانيا. وفي مقالها الذي نشرته صحيفة “بيلد آم زونتاغ”، أكدت بيربوك أن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي يمثل “نقطة تحول” ليس فقط لليهود، بل للألمان أيضًا. وأعربت عن شعورها بالخجل من الاحتفالات التي شهدتها الشوارع الألمانية بالصواريخ الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل، مشيرة إلى أن اليهود في ألمانيا باتوا يشعرون بعدم الأمان أكثر من أي وقت مضى. وأضافت: “نحن نعارض هذا بكل قوة القانون، وسنظل نقف إلى جانب إسرائيل.”

كما شدد المستشار الألماني أولاف شولتس في رسالة عبر الفيديو على أن ألمانيا “لن تتهاون أبدًا” تجاه معاداة السامية، معربًا عن قلقه من أن اليهود في ألمانيا يعيشون في خوف متزايد. وأكد أن “الشعب اليهودي هنا يحظى بتضامننا الكامل، ويجب ألا نقبل أبدًا بمعاداة السامية أو الكراهية العمياء لإسرائيل.” في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في عدوانه على لبنان، دعا شولتس إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، محذرًا من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقًا في المنطقة. وقال: “يبدو أن السلام في الشرق الأوسط أبعد من أي وقت مضى، ولكننا مستمرون في العمل مع شركائنا الدوليين لمنع تصاعد الصراع.” وأضاف أن ألمانيا ستظل ملتزمة بالدعوة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، مع التأكيد على أن “أمن إسرائيل يشكل جزءًا من المصالح الوطنية الألمانية”.

وسلطت مجلة شبيغل الألمانية على تاريخ السابع من أكتوبر وكيف كان نقطة تحول مفصلية في حياة الفلسطينيين في ألمانيا أيضا، إذ فقد العديد منهم أفراد عائلاتهم في غزة، وفقدوا أيضًا الثقة في الإعلام الألماني. يعيش حوالي 200 ألف فلسطيني في ألمانيا، منهم 40 ألفًا في برلين وحدها، أكثر من أي مدينة أوروبية أخرى. يعملون في مختلف المجالات، منها الطب، التعليم، والمهن، الفنية، والمهنية. بعضهم جاء للدراسة، والبعض الآخر كلاجئين عديمي الجنسية.

ورغم تنوع خلفياتهم، فإن الهوية الفلسطينية تجمعهم، خاصة بعد بدء الحرب في غزة، حيث تضاعف التمييز ضدهم مع تصاعد الدعم الألماني لإسرائيل.

المشاعر المعادية للفلسطينيين تزايدت في ظل دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل عدوانها على غزة. أحد هؤلاء الذين تأثروا بهذا التحول، قاسم، طبيب أطفال يبلغ من العمر 39 عامًا. كان يخطط لقضاء إجازته في غزة هذا الصيف لتقديم المساعدة الطبية، لكنه مُنع من الدخول بسبب أصوله الفلسطينية. خسر الطبيب 13 فردًا من عائلته في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، ويصف السياسة الألمانية تجاه الفلسطينيين بأنها “عنصرية”. في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط القانونية على الفلسطينيين في ألمانيا. المحامية نادية، التي تدافع عن حقوق المحتجين ضد الحرب في غزة، تواجه 120 قضية تتعلق بالاحتجاجات، وتقول إنها تعرضت لتهديدات بالقتل لكنها مستمرة في دفاعها. تواصل نادية التعامل مع القضايا رغم التحديات، مشيرة إلى أن العديد من القضايا التي تدافع عنها تشمل ليس فقط العرب، بل أيضًا اليهود الألمان.

واحدة من القضايا القانونية المعقدة التي تتعامل معها المحامية هي المتعلقة بشعار “من النهر إلى البحر”. هذا الشعار يعتبر مشكلة قانونية في العديد من المحاكم الألمانية، حيث يتم تفسيره في بعض الأحيان كدعوة لتدمير إسرائيل، بينما في أحيان أخرى يتم اعتباره شعارًا سياسيًا مشروعًا. المحكمة الإدارية العليا في مانهايم، على سبيل المثال، قضت بأن استخدام هذا الشعار ليس جريمة، بينما في أماكن أخرى تم اعتباره دعوة لعمل غير قانوني. السبب في ذلك هو ربط هذا الشعار بالميثاق التأسيسي لحركة حماس، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في ألمانيا.

تلك الحالات تظهر، حسب ما نشرت شبيغل، كيف أن النظام القانوني في ألمانيا ليس واضحًا تمامًا فيما يتعلق بهذا الشعار. في إحدى القضايا التي عالجتها سمور في برلين، أُدين أحد المتهمين بسبب استخدامه لهذا الشعار. ولكن في قضية أخرى، قرر القاضي تأجيل المحاكمة، ربما بسبب الاندفاع الكبير من المتضامنين مع فلسطين الذين حضروا الجلسة.

تنتقد المحامية نادية التركيز الزائد على النصف الأول من الشعار “من النهر إلى البحر”، مشيرة إلى أن النص الكامل للشعار قد يتضمن إضافات مثل “فلسطين ستكون حرة” أو “السلام سيجعلنا أحرارًا”. في الوقت نفسه، تلاحظ الحقوقية أن الحكومة الإسرائيلية في اتفاقياتها الائتلافية تدعي أيضًا السيطرة على كامل الأراضي، بما في ذلك الأراضي المحتلة – ما يعكس ازدواجية المعايير.

من جهتها قالت الفلسطينية ساميةالتي تعيش في برلين لـ “القدس العربي”، إنها باتت تواجه صعوبات كثيرة منذ السابع من أكتوبر. وتقول السيدة التي تعود أصولها إلى قطاع غزة، إن الشعور بالمرارة يلازمها حين سماع المسؤولين الألمان وهم يتحدثون عن معاناة الإسرائيليين ونسيان الفلسطينيين في غزة. وقالت: “انحصر الاهتمام الألماني فقط بإدخال المساعدات، لم تلتزم ألمانيا بوقف إرسال الأسلحة. حتى بعض زملائي في العمل أو جيراني نعتوني بأنني حماس من أجل إسكاتي وعدم المطالبة عن حقوقي”. وأوضحت: “لدي خوف حتى من السلطات الأمنية، بدلاً من الشعور بالأمان الذي من المفترض أن يوفره لي وجودهم. تدور في ذهني هواجس مثل هل سيقومون بتوقيفي من أجل القلادة التي ألبسها وتحمل خارطة فلسطين، هل يستطيع أولادي لبس الوشاح الفلسطيني. كيف أعرف نفسي أمام الجمهور؟”. الناشط ناصر من مدينة كولونيا قال لـ”القدس العربي” إنه يعرف أن حياة الفلسطينيين باتت أصعب، إلا أنه يصبر نفسه وأولاده بحكم اعتقاده أن هذه مرحلة معينة ستنتهي إما عاجلاً أو آجلاً. ويقول إن الحق دائماً أقوى من جميع محاولات إسكاته. والظروف السياسية تتغير باستمرار.

وقالت الطالبة الألمانية، كيانا، التي تدرس الطب في جامعة بون لـ”القدس العربي”: “للأسف، ألمانيا كعادتها تقف كل مرة في المكان الخاطئ من التاريخ”، مشيرة إلى الحقبة النازية، وأيضا إلى الإبادة في ناميبيا.

وأضافت: “يجب أن نختار في ألمانيا السلام لا الحرب، لا يجب أن ندعم الحروب بالسلاح. يجب وقف بيع الأسلحة لإسرائيل ويجب عدم إغفال معاناة الفلسطينيين في غزة. هناك دمار وجوع يواجه المدنيين. والألمان لا يبدون اهتماما كافيا لهذا الموضوع، وقد يكونون خائفين من الإفصاح عن رأيهم، بيد أن هذا خطأ”. وقالت: “الجميع خائف من التكلم! أين قوانين حرية الكلمة وحق التعبير، إنه حق أساسي لنا ضمنه الدستور ويجب أن ندافع عنه”.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، تتصاعد الأسئلة حول مستقبل الفلسطينيين في ألمانيا، وما إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في سياساتها تجاههم بعد هذه الأزمة المستمرة.