برلين تغلق القنصليات الإيرانية في ألمانيا بعد إعدام طهران معارضا إيرانيا ألمانيا

برلين: أمرت ألمانيا بإغلاق جميع القنصليات الإيرانية الثلاث في البلاد، اليوم الخميس، ردا على إعدام السجين الألماني/ الإيراني جمشيد شارمهد، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة واختطفته عناصر أمن إيرانية في دبي عام 2020.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت إعدام شارمهد البالغ من العمر 69 عاما في إيران، يوم الاثنين، بتهمة الإرهاب.

وجاء ذلك عقب محاكمة جرت عام 2023، ووصفتها ألمانيا والولايات المتحدة وجماعات حقوقية دولية بأنها محاكمة صورية.

وبموجب قرار إغلاق القنصليات الإيرانية في فرانكفورت وهامبورغ وميونخ، الذي أعلنته وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، لا يصبح لدى إيران سوى سفارتها في برلين.

(د ب أ)