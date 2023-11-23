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برلين: زيادة واضحة في عدد حالات التحقيق المتعلقة بـ”الإرهاب الإسلاموي”

23 - نوفمبر - 2023

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برلين: أعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية أنه تم رصد زيادة واضحة، مؤخراً، في عدد حالات التحقيق المتعلقة بـ “الإرهاب الإسلاموي”، التي بدأها الادعاء العام الاتحادي بألمانيا حديثاً.

وجاء ذلك في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض.

وأوضحت الحكومة في ردّها أنه تم بدء 356 حالة تحقيق ذي صلة بـ “الإرهاب الإسلاموي”، في الفترة بين مطلع كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر من هذا العام.

ووفقاً للقائمة، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، يتعلق الأمر غالباً بتهمة العضوية في منظمة إرهابية.

ومقارنة بالعام الماضي، كان الادعاء العام بدأ 183 حالة تحقيق تتعلق بـ “الإرهاب الإسلاموي”، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وبلغ عدد حالات التحقيق المتعلقة بـ “الإرهاب الإسلاموي”، التي بدأها الادعاء العام على مدار عام 2022 بأكمله، 236 حالة، من إجمالي 451 قضية تحقيق، بحسب البيانات.

(د ب أ)

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