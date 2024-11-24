برلين: عندما يصبح الفن ساحة للصراع السياسي بخصوص حرب غزة

برلين- “القدس العربي”:

تحت عنوان يبدو وكأنه يعكس الواقع السياسي المحتدم: “هذا لن ينتهي على خير”، افتُتح معرض المصورة الأمريكية الشهيرة نان غولدين في المتحف الوطني الجديد ببرلين. إلا أن هذه الفعالية الفنية، التي كان الهدف منها الاحتفاء بمسيرة غولدين الاستثنائية، تحولت سريعا إلى محور صراع سياسي حول قضية فلسطين والموقف من الاحتلال الإسرائيلي.

فن المقاومة: بين التوثيق والنشاط السياسي

تُعد نان غولدين، البالغة من العمر 71 عاما، واحدة من أبرز المصورين الفوتوغرافيين الذين وثّقوا الهامشية في المجتمعات الغربية.

في صورها، ألقت غولدين الضوء على حياة الفئات المستضعفة مثل المدمنين والمصابين بالإيدز، وسعت من خلال فنّها إلى فضح التمييز واللامساواة. إلا أن دورها لم يتوقف عند حدود الفن، حيث برزت كناشطة سياسية واجهت المؤسسات والشركات التي دعمت سياسات الاستغلال والإدمان.

في الأشهر الأخيرة، دخلت غولدين على خط الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لتصبح واحدة من أبرز الأصوات اليهودية المنتقدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق، لم يكن معرضها في برلين مجرد عرض لأعمال فنية، بل تحوّل إلى منصة للنقاش حول الموقف من القضية الفلسطينية.

Nan Goldin’s historic speech at Berlin’s Neue Nationalgalerie. Credit: Benjamin Huseby pic.twitter.com/sLpPOTeBpG — Fabian Goldmann (@goldi) November 23, 2024

صراع مزدوج: قضايا الشرق الأوسط والموقف الألماني

أراد المتحف الوطني الجديد ببرلين، تكريم غولدين كفنانة متمردة على التيار السائد، لكن الأجواء السياسية فرضت نفسها على الحدث. ألمانيا، المعروفة بدعمها التقليدي لإسرائيل، تجد نفسها دائما في مواجهة انتقادات محلية ودولية بسبب مواقفها، وخاصة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

كان من المتوقع أن يثير المعرض جدلا حول موقف ألمانيا من القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تصاعد الدعوات الدولية لانتقاد الاحتلال الإسرائيلي.

الفنانة الأمريكية- الألمانية زوي ميلر،عبّرت عن هذا بقولها: “هناك فجوة كبيرة بين ألمانيا وبقية العالم فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل. هذا الأمر يعكس عقلية الدولة التي تضع علاقتها بإسرائيل فوق كل اعتبار”.

اختار مدير المتحف، كلاوس بيسنباخ، أن يُنظم ندوة للنقاش حول دور الفن في القضايا السياسية كجزء من فعاليات افتتاح المعرض. إلا أن هذه الخطوة أثارت اعتراضات شديدة. غولدين نفسها رفضت المشاركة، معتبرة أن النقاش محاولة لتسييس معرضها، في حين انسحب العديد من المشاركين تضامنا معها.

الفنانة الألمانية الشهيرة هيتو شتييرل، التي كان من المقرر أن تشارك في الندوة، أعلنت انسحابها أيضا. وقالت إن الاستقطاب المتزايد حول الحدث جعل من المستحيل إجراء نقاش بنّاء، مضيفة: “لا يمكن فرض الحوار بالقوة”.

احتجاجات ضد الندوة: تصاعد الغضب الشعبي

في الوقت ذاته، ظهرت دعوات من مجموعات مؤيدة للقضية الفلسطينية، مثل حركة “Strike Germany”، لإلغاء الندوة بالكامل. هذه الدعوات اتهمت المتحف بمحاولة تبرير السياسات الإسرائيلية من خلال تقديم منصة للنقاش تُهمّش أصوات الفلسطينيين. ومن المتوقع تنظيم احتجاجات واسعة بالتزامن مع الحدث.

مدير المتحف بيسنباخ دافع عن قراره، مؤكدا أن “النقاش الحر يعزز الديمقراطية ويُعد بديلا عن الصمت والعنف”. لكنه واجه انتقادات واسعة من داخل المشهد الثقافي في برلين، حيث اعتبر البعض أن محاولة تنظيم ندوة حول الصراع تعد خطوة غير مدروسة في ظل الأجواء المشحونة.

اختارت غولدين عدم المشاركة في النقاش، لكنها استغلت معرضها للتعبير عن موقفها. في بيان رسمي، أعلنت: “قررت استخدام هذا المعرض كمنصة للتعبير عن غضبي الأخلاقي تجاه الحرب على غزة ولبنان، ولإدانة الرقابة المفروضة على الأصوات الفلسطينية واليهودية المناهضة للاحتلال في ألمانيا”. ورغم عدم وضوح طبيعة “الرقابة” التي تشير إليها، إلا أن بيانها لاقى دعما واسعا في الأوساط المؤيدة للقضية الفلسطينية.

من المتوقع أن تشهد برلين احتجاجات واضطرابات خلال فعاليات المعرض، وسط استقطاب سياسي وثقافي واسع حول الموقف من القضية الفلسطينية.