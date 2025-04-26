برلين.. مئات المتظاهرين يطالبون بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

برلين: تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين، السبت، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مطالبين بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

واجتمع مئات المحتجين في ميدان بريتشيدبلاتز، حاملين بأيديهم لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “جريمة فلسطين الوحيدة هي وجودها”، و”غزة تموت” و”أوقفوا العدوان على الضفة الغربية”.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “الحرية لفلسطين” و”إسرائيل إرهابية” و”إسرائيل قاتلة أطفال” و”افتحوا أعينكم فأطفال غزة يموتون”.

على النقيض، حاولت مجموعة موالية لإسرائيل استفزاز المتظاهرين عبر رفع لافتات مضادة بالقرب من مظاهرة الداعمين للشعب الفلسطيني.

إلا أن قوات الأمن حالت دون وقوع صدامات بين المتظاهرين، لتنتهي المظاهرة دون حوادث.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)