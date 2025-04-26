سياسة | دولي | أوروبا

برلين.. مئات المتظاهرين يطالبون بوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

منذ 40 دقيقة

حجم الخط
0

برلين: تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين، السبت، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مطالبين بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
واجتمع مئات المحتجين في ميدان بريتشيدبلاتز، حاملين بأيديهم لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “جريمة فلسطين الوحيدة هي وجودها”، و”غزة تموت” و”أوقفوا العدوان على الضفة الغربية”.
وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “الحرية لفلسطين” و”إسرائيل إرهابية” و”إسرائيل قاتلة أطفال” و”افتحوا أعينكم فأطفال غزة يموتون”.
على النقيض، حاولت مجموعة موالية لإسرائيل استفزاز المتظاهرين عبر رفع لافتات مضادة بالقرب من مظاهرة الداعمين للشعب الفلسطيني.
إلا أن قوات الأمن حالت دون وقوع صدامات بين المتظاهرين، لتنتهي المظاهرة دون حوادث.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بنغلاديش.. 100 ألف متظاهر ينددون بالإبادة الإسرائيلية في غزة- (صور)
12 - أبريل - 2025
واشنطن.. مظاهرة حاشدة لدعم فلسطين والتنديد بالمجازر في غزة
6 - أبريل - 2025
وزير الخارجية البوليفي الأسبق: سندافع عن فلسطين 
25 - مارس - 2025
باريس.. وقفة احتجاجية تنديدا بمجازر إسرائيل في غزة ولبنان
12 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية