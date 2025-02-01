سياسة | دولي | أوروبا

برلين.. مئات المتظاهرين ينددون بهجمات إسرائيل على غزة والضفة

1 - فبراير - 2025

برلين: شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين شارك فيها مئات الأشخاص.
ونظمت المسيرة اللجنة الفلسطينية الموحدة في برلين، مظاهرة أمام مبنى بلدية المدينة للتنديد بهجمات إسرائيل على غزة والضفة الغربية وإظهار الدعم لفلسطين.
وبعد تجمعهم أمام البلدية، سار المتظاهرون في المنطقة مرددين هتافات من قبيل “الحرية لفلسطين”، و”إسرائيل دولة إرهابية”، و”الصهيونية جريمة”، و”الحرية لغزة”.
وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات كُتب عليها “توقفوا عن تسليح إسرائيل”، و”الحرية للضفة الغربية وفلسطين”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”حتى النازيون لم يقصفوا المستشفيات”.
واتخذت الشرطة الألمانية إجراءات أمنية مشددة في منطقة المظاهرة، وأوقفت أحد المشاركين فيها.
وفي ميدان شلوس الواقع ضمن مسار الفعالية، حاولت مجموعة من الأشخاص استفزاز المتظاهرين برفع أعلام إسرائيل.
وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

( وكالات)

كلمات مفتاحية

