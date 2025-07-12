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برلين.. محتجون على الإبادة في غزة يواجهون عنف الشرطة الألمانية- (فيديو)

منذ 27 دقيقة

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برلين: واجه متظاهرون في العاصمة الألمانية برلين عنفا مفرطا من الشرطة، لاحتجاجهم ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

واحتشد مئات المحتجين في ميدان “نبتون” ببرلين، السبت، تضامنا مع فلسطين ضد حرب الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين، ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “هذه ليست بحرب، بل إبادة جماعية”، و”قاطعوا إسرائيل”، و”أوقفوا تسليح إسرائيل”، و”أطفال غزة يريدون الحياة” و”إسرائيل إرهابية قاتلة الأطفال”.

وتزامنت المظاهرة الاحتجاجية مع تدابير أمنية مشددة اتخذتها الشرطة، التي اعتقلت عددا من المتظاهرين قبل أن تستخدم العنف تجاههم لاحقا.

وأسفر العنف المفرط للشرطة عن إصابة متظاهرة، حيث تم نقلها إلى المستشفى عقب خضوعها للإسعافات الأولية في موقع الحدث.

يُذكر أن ألمانيا من بين أبرز داعمي إسرائيل سياسيا وعسكريا في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(وكالات)

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