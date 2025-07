برلين.. محتجون على الإبادة في غزة يواجهون عنف الشرطة الألمانية- (فيديو)

برلين: واجه متظاهرون في العاصمة الألمانية برلين عنفا مفرطا من الشرطة، لاحتجاجهم ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

واحتشد مئات المحتجين في ميدان “نبتون” ببرلين، السبت، تضامنا مع فلسطين ضد حرب الإبادة الجماعية التي تواصلها إسرائيل في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين، ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “هذه ليست بحرب، بل إبادة جماعية”، و”قاطعوا إسرائيل”، و”أوقفوا تسليح إسرائيل”، و”أطفال غزة يريدون الحياة” و”إسرائيل إرهابية قاتلة الأطفال”.

وتزامنت المظاهرة الاحتجاجية مع تدابير أمنية مشددة اتخذتها الشرطة، التي اعتقلت عددا من المتظاهرين قبل أن تستخدم العنف تجاههم لاحقا.

Berlin police forcibly arrested a pro-Palestine protestor despite insisting he will walk with them on his own. pic.twitter.com/887Igrwfjc

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 12, 2025