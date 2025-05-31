برلين.. مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمشاركة يهود ألمان- (صور)

برلين: شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت، مظاهرة حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية على يد إسرائيل.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة أورانين بلاتز، في حي كروزبرغ ببرلين، احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية ضد غزة.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “الحرية لفلسطين”، و”ألمانيا تمول وإسرائيل تقصف”، و”إسرائيل دولة إرهابية”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

ورفعوا لافتات ولوحات كُتب عليها “الصهيونية تقتل”، و”اليهود ضد الإبادة الجماعية”، و”أوقفوا الإرهاب ضد الفلسطينيين”، و”لا لتوريد الأسلحة لإسرائيل”.

وكان لافتا مشاركة يهود ألمان في المظاهرة.

وفي كلمة خلال المظاهرة، استنكر توماس، وهو يهودي، بشدة مجازر إسرائيل في غزة.

واتهم توماس، ألمانيا بالاستمرار في دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: “من الواضح أنهم يخافون من قولنا الحقيقة في ألمانيا، وإلا ما سبب الحاجة إلى هذا العدد الكبير من الشرطة لمنعنا من قول الحقيقة؟”

وتعهد توماس، بمواصلة “النضال المشترك” من أجل حرية فلسطين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بينشهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(وكالات)