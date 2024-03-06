سياسة | دولي

برنامج الأغذية العالمي: ” أكبر أزمة جوع في العالم” تلوح في الأفق في السودان

6 - مارس - 2024

المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين

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كيب تاون: قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الأربعاء إن الصراع بين الجيش والقوات شبه النظامية في السودان أدى لاندلاع أكبر أزمة نزوح في العالم، كما أنه يهدد الآن باندلاع” أكبر أزمة جوع في العالم”.

وأضاف البرنامج أن أكثر من 25 مليون شخص يتضورون جوعا في السودان وفي جنوب السودان وتشاد، اللتان فرا إليهما الكثيرون.

وحذرت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين ” الحرب في السودان تخاطر باندلاع أكبر أزمة جوع في العالم”.

وأضافت ” منذ 20 عاما، عانت دارفور من أكبر أزمة جوع في العالم، وتسارع العالم لمواجهتها. ولكن اليوم، يتعرض شعب السودان للنسيان. الملايين من الأرواح و السلام والاستقرار في المنطقة على المحك”.

ويشار إلى أن حاليا 90% من المواطنين الذين في حاجة ماسة لمساعدات غذائية يتواجدون في مناطق يصعب على منظمات الإغاثة الوصول إليها. وقالت ماكين إن الملايين من الأرواح على المحك.

وذكر برنامج الأغذية أن السلطات رفضت تصريحات من أجل عبور قوافل الشاحنات للحدود. ونتيجة لذلك، توقفت الامدادات من التشاد إلى منطقة دارفور بالسودان. ويشار إلى أن أكثر مليون شخص هناك يعتمدون على الإمدادات منذ أشهر.

ويشار إلى أن الجيش السوداني يقاتل قوات الدعم السريع شبه النظامية في السودان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 44 مليون نسمة منذ نحو 11 شهرا.

 (د ب ا)

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