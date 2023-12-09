برنامج الأغذية العالمي: السبيل لإبعاد المجاعة عن غزة وقف إطلاق النار- (تدوينة)

إسطنبول: قالت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية في برنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، السبت، إن “السبيل الوحيد لإبعاد خطر المجاعة في غزة وقف إطلاق النار لإتاحة نفاذ الغذاء على نطاق واسع”.

جاء ذلك في تدوينة نشرها برنامج الأغذية العالمي، على حسابه عبر منصة “إكس”، على هامش الزيارة التي تجريها فلايشر، لقطاع غزة.

وأشارت فلايشر، إلى أنها عملت في حالات الطوارئ لـ20 عامًا، “لكن لا شيء يقارن بما رأيتهُ أو سمعتهُ أو شعرتُ به في غزة اليوم”.

ولفتت إلى أن “سكان غزة يواجهون اليأس والخوف والجوع وخطر المجاعة”.

وشددت فلايشر، على أن “العائلات في غزة ضائعة في كل مكان”.

لقد عملت في حالات الطوارئ لمدة 20 عامًا، لكن لا شيء يقارن بما رأيته أو سمعته أو شعرت به في #غزة اليوم. اليأس والخوف والجوع وخطر المجاعة. العائلات ضائعه في كل مكان. السبل الوحيدة هى وقف إطلاق النار والمزيد من النقاط الحدودية لإتاحة نفاذ الغذاء على نطاق واسع. https://t.co/LdPg5znd1A — برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (@WFP_Arabic) December 9, 2023

والجمعة، دخلت فلايشر، رفقة نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، وممثل البرنامج في فلسطين سامر عبد الجابر، عبر معبر رفح إلى غزة للقاء موظفي برنامج الأغذية العالمي، وأصحاب المتاجر المحليين، والفلسطينيين المتضررين من الصراع المستمر، وفق بيان للمنظمة نشرته في وقت سابق السبت.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)