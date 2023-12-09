برنامج الأغذية العالمي: تقديم المساعدات لغزة لم يعد مستداما

غزة: قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن القدرة على تقديم الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة المتضررين من الحرب مع إسرائيل أصبحت على شفا الانهيار.

وقال نائب مدير برنامج الأغذية العالمي كارل سكاو على موقع إكس “لا يوجد ما يكفي من الطعام. الناس يتضورون جوعا”.

وكتب سكاو، بعدما شاهد الوضع الكارثي في قطاع غزة بنفسه يوم الجمعة، إن فريقه وصل إلى أكثر من مليون شخص “لكن الوضع غير مقبول. نحتاج إلى إدخال الإمدادات وإلى وقف إطلاق نار إنساني”.

وأضاف سكاو في بيان لبرنامج الأغذية العالمي أنه مع وصول جزء ضئيل من الغذاء الضروري للقطاع الذي تحاصره إسرائيل، لا يوجد وقود ولا أحد في أمان “لا نستطيع القيام بعملنا”.

وقال سكاو إن الآلاف من الأشخاص اليائسين والجائعين يتزاحمون عند مراكز توزيع المساعدات. وقد كان هناك ارتباك في المخيمات وملاجئ الطوارئ مكتظة.

ولخص سكاو ملاحظاته قائلا “مع انهيار القانون والنظام، من المستحيل القيام بأي عملية إنسانية مجدية.. مواطنو غزة يعيشون في ملاجئ غير صحية أو في الشوارع مع اقتراب الشتاء، إنهم مرضى وليس لديهم ما يكفي من الطعام”.

(د ب أ)