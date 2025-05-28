برنامج الأغذية العالمي: “جحافل من الجوعى” تقتحم مستودعا في غزة وأنباء عن مقتل وإصابة أشخاص- (صور وفيديو)

فلسطينيون ينقلون أكياسا من المساعدات الغذائية بعد اقتحام مستودع لبرنامج الغذاء العالمي في دير البلح، وسط قطاع غزة، 28 مايو 2025

“القدس العربي”: قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن “جحافل من الجوعى” اقتحمت أحد مستودعاته في وسط غزة اليوم الأربعاء، وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح.

وأضاف البرنامج في بيان “تحتاج غزة إلى زيادة فورية في المساعدات الغذائية. هذه هي الطريقة الوحيدة لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا”.

مشهد من نهاية العالم في غزة، مشاهد لم يعرفها التاريخ الفلسطيني ابداً ابداً الناس لم تعد تتحمل الجوع، الناس تتساقط من شدة الجوع مات هنا ٤ اشخاص بسبب الاختناق والازدحام الشديد لم نكن هكذا ابداً والله .. pic.twitter.com/G3s9UHMqIo — MO (@Abu_Salah9) May 28, 2025

كأنها نهاية العالم في غزة المجاعة وصلت درجات غير مسبوقة عيب وحرام أن يحدث هذا في بلد عربي مسلم وعلى الهواء مباشرة pic.twitter.com/9oQSj8U3Tc — MO (@Abu_Salah9) May 28, 2025

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(وكالات)