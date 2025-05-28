برنامج الأغذية العالمي: “جحافل من الجوعى” تقتحم مستودعا في غزة وأنباء عن مقتل وإصابة أشخاص- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن “جحافل من الجوعى” اقتحمت أحد مستودعاته في وسط غزة اليوم الأربعاء، وأشارت التقارير الأولية إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح.
وأضاف البرنامج في بيان “تحتاج غزة إلى زيادة فورية في المساعدات الغذائية. هذه هي الطريقة الوحيدة لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا”.
مشهد من نهاية العالم في غزة، مشاهد لم يعرفها التاريخ الفلسطيني ابداً ابداً
الناس لم تعد تتحمل الجوع، الناس تتساقط من شدة الجوع
مات هنا ٤ اشخاص بسبب الاختناق والازدحام الشديد
لم نكن هكذا ابداً والله .. pic.twitter.com/G3s9UHMqIo
— MO (@Abu_Salah9) May 28, 2025
كأنها نهاية العالم في غزة
المجاعة وصلت درجات غير مسبوقة
عيب وحرام أن يحدث هذا في بلد عربي مسلم وعلى الهواء مباشرة pic.twitter.com/9oQSj8U3Tc
— MO (@Abu_Salah9) May 28, 2025
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(وكالات)
أين المليار مسلم من هذا؟
فقط للتصحيح مليارين من يدعي الإسلام و التوحيد.
أينما اين هؤلاء 30٪ في المقاهي و الملاهي
10٪ و القليل في المساجد.
20٪ يدعون لولي الأمر مطبلين
40٪ فقراء مساكين يخشون بطش جنود الفراعنه.
اي مسلمين ياترى؟.
شاهد من حولك و الجواب تعرفه.
وآلاف الشاحنات على طريق العريش لا يسمح لها العبور إلى غزة…
كيف يقف النظام المصري يوم الحساب أمام الخالق؟
أين كرامة الإنسان العربي؟
أين موقف شيوخنا؟
ماذا يدور في عقول الزعماء العرب حين ينظرون إلى هذه المشاهد يا ترى؟
كيف للشعوب العربية أن تهان إلى هذه الدرجة وتبقى في سبات عميق؟
ماذا عن الترليونات الخليجية التي زادت الصهاينة توحشا؟
التطبيع؟
التنسيق الأمني؟
فما يحدث لامتنا لم يسبق له مثيل
والله لا يمكننا لوم الصهاينة على فضاعتهم فالقتل والغدر طبيعتهم وإنما المشكلة في وضعنا السيئ جيدا وكل كبير و صغير يعرف من هم المسؤولين عن هذا الوضع..