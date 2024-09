برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه مجاعة وكافة مخابز القطاع توقفت- (تغريدات)

غزة: أكد برنامج الأغذية العالمي أن قطاع غزة يواجه مجاعة واسعة النطاق مشيرا إلى أن نقص الوقود أدى إلى توقف إنتاج الخبز في كافة مخابز القطاع البالغ عددها 130.

وقال البرنامج الأممي في بيان على منصة “إكس” مساء الجمعة “مع دخول 10 بالمائة فقط من الإمدادات الغذائية الضرورية إلى غزة منذ بداية الصراع، يواجه القطاع الآن فجوة غذائية هائلة وجوعاً واسع النطاق”.

وأضاف: “أصبح جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية”، لافتا إلى أن “إمدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا في غزة ولا يصل إلا جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود”.

Supplies of food and water are practically non-existent in #Gaza. People are going hungry.

Without increased and sustained humanitarian access, civilians face the immediate possibility of starvation, warns @WFPChief. https://t.co/T7JP3EV4jp pic.twitter.com/DQgMhVmMjB

