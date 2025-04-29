برنامج الأغذية العالمي ومفوضية اللاجئين يعتزمان شطب وظائف بسبب خفض أمريكا للتمويل

نيويورك: قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستشطبان وظائف، بشكل رئيسي بسبب خفض الولايات المتحدة للتمويل، محذرين من أن الخفض سيضر بشدة ببرامج المساعدات على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يسرح برنامج الأغذية العالمي 30 % من موظفيه. وقال رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها ستخفض العمالة في مقراتها ومكاتبها الإقليمية لخفض التكاليف بنسبة 30 % وتخفض المناصب العليا بنسبة 50 %.

ووصف أحد مسؤولي برنامج الأغذية العالمي عمليات خفض النفقات بأنها “الأضخم” في تاريخ البرنامج خلال الـ 25 عاما الماضية، وأن بعض العمليات ستختفي أو يتم تقليصها نتيجة لذلك.

ويؤكد خفض العمالة في الوكالة الأممية أثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من موقعها كأكبر متبرع في العالم.

كانت الولايات المتحدة قد خفضت 60 مليار دولار من إجمالي مساعداتها في الخارج.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت إن خفض المساعدات أجبرها على إجراء عملية إعادة هيكلة لأنها تواجه فجوة في الرواتب للفترة 2027-2026 تتراوح بين 560 و650 مليون دولار. كان صرح رئيس وكالة الصحة العامة في قارة أفريقيا أن تخفيضات المساعدات الأمريكية تضر بقدرة القارة على الاستجابة لتفشي الأمراض.

(أ ب)