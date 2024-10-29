برنامج الأغذية العالمي يحذر من تحول الأزمة الإنسانية في غزة لمجاعة قريبا

جنيف: دعا برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنب حدوث مجاعة في قطاع غزة، قائلا إن الأزمة الإنسانية قد تتصاعد قريبا وسط قيود “شديدة” على تدفق المساعدات.

وأضاف البرنامج في بيان “مع استمرار تدهور الوضع في شمال غزة، فإن احتمال تأثر مجموعة أكبر بالمجاعة سيزداد بالتأكيد ما لم تتحسن الظروف على الأرض”، داعيا إلى فتح المزيد من نقاط العبور وضمان سلامة ناقلي المساعدات.

(رويترز)