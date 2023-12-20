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برنامج الأغذية العالمي ينظم أول قافلة مساعدات عبر الأردن إلى غزة- (فيديو)

منذ 40 دقيقة

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عمان- غزة: نقلت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الأغذية العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أكثر من 750 طنا من المواد الغذائية إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء.
وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات من الأردن مباشرة إلى قطاع غزة منذ بدء الأعمال القتالية في 7 تشرين الأول / أكتوبر.

وقال سامر عبد الجابر، ممثل فلسطين في برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري / منسق الطوارئ، إن “إنشاء ممر عبر الأردن سوف يزيد تدفق المساعدات ويزيل بعض الضغوط والاحتقانات التي نواجهها حاليا”.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن “نقل الغذاء من الأردن إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم سيزيد من حجم وسرعة وصول الغذاء إلى قطاع غزة، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة”.
(د ب أ)

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