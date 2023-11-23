برنامج الأغذية العالمي: 2.2 مليون شخص في غزة بحاجة إلى غذاء

إسطنبول: قال برنامج الأغذية العالمي، الخميس، إن 2.2 مليون شخص أي قرابة جميع سكان قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وأضاف البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان، أن “مئات الآلاف من النازحين في غزة يتكدسون في ملاجئ ومستشفيات مكتظة، مع نفاد الغذاء والماء”، وذلك جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 48 يوما على القطاع.
وأكد البيان أن “حوالي 2.2 مليون شخص، أي ما يقرب من جميع سكان غزة، يحتاجون الآن إلى مساعدة غذائية عاجلة”، مشيرا إلى أن “التصعيد الحاد للنزاع في غزة وضع جميع السكان في ظروف يائسة وكارثية”.
وتابع: “نحتاج إلى وقف الأعمال العدائية والوصول الآمن للإمدادات الغذائية والوقود حتى نتمكن من القيام بعملياتنا داخل غزة بأسرع ما يمكن”.
واختتم البرنامج البيان بالقول إن “النظم الغذائية تنهار في غزة، فيما تم إغلاق آخر مخبز كنا نعمل معه بسبب نفاد الوقود أو الغاز”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، وفقا لمصادر رسمية بغزة.
وخلال الفترة ذاتها، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2006.
(الأناضول)
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث في هذا الزمن البئيس جدا جدا لأحرار فلسطين 2.2 مليون فلسطيني في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة يتعرضون لإبادة حقيقية على يد عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يكيل بمكيالين ومعهم عرب التطبيع والتنسيق يا رفيق. *ربي إني مظلوم فانتصر * صدق الله العظيم 🇵🇸✌️