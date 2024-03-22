برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الأطفال يموتون جوعا في غزة

إسطنبول: حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، من أن الأطفال باتوا يموتون جوعا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

وقال: “نظرا لنقص الإمدادات الإضافية والبنية التحتية الفعالة (في غزة)، فإننا نشهد بكل معنى الكلمة انهيار الظروف التي يعيش فيها الناس”.

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنشأ “مركزا إقليميا رئيسيا” في إسطنبول يدعم عمله في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مؤكدا على أن وجودهم هنا مهم.

وأضاف شتاينر أنه سيقيّم الخطوات الواجب اتخاذها والتطورات في المنطقة خلال لقاءاته في تركيا، وتابع: “نمر بفترة صعبة، والتنمية توقفت، وهناك المزيد من الصراعات والضغوط”.

وأكمل: “الوضع الذي نواجهه اليوم (في غزة) أصبح يائسا أكثر فأكثر، وقد شهدنا هذا الأسبوع إحصائيات مثيرة للقلق للغاية فيما يتعلق بظروف المجاعة، فالأطفال والناس يموتون الآن بسبب الجوع”.

ولفت شتاينر إلى أن 70 بالمئة من البنية التحتية في غزة قد دمرت وأن معظم الناس نزحوا، وأن هؤلاء الأشخاص اضطروا إلى الفرار من القصف والاشتباكات.

وذكر شتاينر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد زميلا كان يعمل منذ أكثر من 30 عاما في مقر البرنامج الأممي بغزة، وأن ما بين 50 إلى 70 شخصا معظمهم من أقاربه قُتلوا بنفس الهجوم.

وبيّن أن الحرب “تسبب ببؤس كبير، وأكثر شيء مأساوي هو أن كثير من النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء يقعون ضحايا في معظم الأوقات”.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

(الأناضول)