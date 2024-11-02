برنامج الغذاء العالمي يقول إنه لا يستطيع أن يحل محل الأونروا في غزة

غزة/تل أبيب: قال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في برلين مارتن فريك لوسائل إعلام ألمانية، إن البرنامج لا يمكن أن يكون بديلا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في قطاع غزة.

وقال فريك في تصريحات نُشرت اليوم السبت: “لا يمكننا أن نقوم بالمهام المهمة التي تؤديها الأونروا في غزة، مثل إدارة ملاجئ الطوارئ والمدارس والمراكز الصحية”.

وكان البرلمان الإسرائيلي وافق قبل أيام على مشروعي قانونين مثيرين للجدل لتقييد عمليات الوكالة في القطاع.

وأكد فريك أن الأونروا هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتضمن “التغذية والحماية والرعاية الطبية للسكان الذين يعانون من أحوال غير إنسانية”.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن تصورها، وتتطلب استجابة شاملة تقوم الأونروا بالدور المركزي فيها، مؤكدا أن “حظر الأونروا سيحرم أولئك الذين يكافحون للبقاء من آخر مواردهم”.

(د ب أ)