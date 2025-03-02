برنامج تلفزيوني أمريكي ساخر يحاكي اللقاء المتوتر بين ترامب وزيلينسكي- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: قدم برنامج “ساترداي نايت لايف” (Saturday Night Live) الكوميدي الشهير محاكاة ساخرة للقاء المثير للجدل الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، والذي شهد مشادة كلامية حادة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
وجسد الممثل جيمس أوستن جونسون شخصية الرئيس ترامب، بينما حظي المشاهدون بمفاجأة مع عودة النجم الكوميدي الشهير مايك مايرز إلى الشاشة في دور إيلون ماسك، الملياردير المثير للجدل ومالك منصة “إكس”.
وسخر العرض من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في ظل السياسة الخارجية الجديدة لإدارة ترامب، وكذلك من النفوذ المتزايد لإيلون ماسك في دوائر صنع القرار الأمريكية.
تضمنت الحلقة أيضاً مشهداً ساخراً جسد فيه الممثل مايكل جي واي دور نائب الرئيس جي دي فانس، مع إشارات كوميدية إلى خلفيته العسكرية ودوره المتنامي في إدارة ترامب.
لقاء زيلينسكي وترامب زيلينسكي مش قادر يكمل جملته بسبب المقاطعات، وتعرض لانتقاد قاسي. وقبل 3 سنوات كان يعامل معاملة الملوك للانخراط في حرب بالوكالة ضد روسيا، واليوم هذا مصيره. الأحداث تبرز أهمية الرئيس الوطني الذي يضع شعبه أولًا. pic.twitter.com/2QRkE70Uij
— د. محمود شكري | Dr Mahmud (@Dr_MahmudK) March 1, 2025
ويأتي هذا العرض الساخر في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية- الأوكرانية توتراً متزايداً حول قضايا الدعم العسكري والمالي، مع تساؤلات حول مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في صراعها المستمر مع روسيا.
وتميز البرنامج بقدرته على تقديم نقد سياسي لاذع مغلف بطبقة من الكوميديا والسخرية، وهو الأسلوب الذي اشتهر به “ساترداي نايت لايف” على مدار تاريخه الممتد لأكثر من 50 عاماً.
أثارت هذه الحلقة الساخرة موجة من التعليقات والآراء النقدية في وسائل الإعلام الأمريكية. فقد كتبت إيميلي ريتشاردز في صحيفة “واشنطن بوست”: “يواصل البرنامج تقليده في السخرية السياسية، في وقت أصبح فيه الخط الفاصل بين الواقع والمحاكاة الساخرة رفيعاً للغاية. تظل شخصية ترامب التي يؤديها جيمس أوستن جونسون واحدة من أكثر المحاكاة دقة في تاريخ البرنامج، حيث يجسد الإيماءات وأنماط الخطاب غير المتوقعة التي ميزت الرئيس السابق والحالي”.
أما جيسون طومسون من “هوليوود ريبورتر” فقد اعتبر أن “ظهور مايك مايرز المفاجئ في دور إيلون ماسك كان نقطة القوة في افتتاحية الحلقة، حيث قدم أسلوبه المميز في تجسيد شخصية ملياردير التكنولوجيا الذي أصبح متزايد التأثير في السياسة. جاء الأداء متوازناً بين السخرية والواقع بما يكفي لجعل الجمهور يشعر بعدم الارتياح بالطريقة الصحيحة”.
وفي تحليل آخر، كتب دانيال ويلسون في مجلة “ذا أتلانتيك” قائلاً: “تُظهر هذه الحلقة كيف تطورت الكوميديا السياسية في مشهد ما بعد 2020. وجد كُتّاب البرنامج الفكاهة ليس فقط في غرابة الشخصيات، ولكن في التداعيات الجيوسياسية المقلقة لتحولات السياسة الخارجية الأمريكية. كان ضحك الجمهور ملحوظاً بعدم ارتياح في بعض الأحيان، وهذا بالضبط ما يجب أن تكون عليه السخرية السياسية الفعّالة”.
أما على منصات التواصل الاجتماعي، فقد علق حساب @TVCriticDaily على منصة “إكس”: “نجحت افتتاحية البرنامج في تجسيد التوتر المحرج الذي شاهدناه جميعاً في صور المكتب البيضاوي. كان إضافة شخصية ماسك لمسة عبقرية، تمثل نفوذه السياسي المتزايد مع الاعتراف بدوره غير المعتاد في الشؤون الدولية”.
Zelenskyy’s White House meeting with Trump and Vance pic.twitter.com/l7T2GCvVJW
— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) March 2, 2025
وقد علقت الناقدة سارة مارتينيز في مجلة “فارايتي” على هذا المشهد قائلة: “نجحت المحاكاة الساخرة للقاء المتوتر في المكتب البيضاوي في تسليط الضوء على التعقيدات الجيوسياسية مع إيجاد العبثية في العلاقات الدبلوماسية التي أصبحت مسرحية بشكل متزايد. لم يتردد الكتّاب في توجيه الضربات لأي من الزعيمين، مصورين إحباط زيلينسكي ولامبالاة ترامب بنفس القدر من السخرية”.
(وكالات)
مسخرة!! الأمريكان انتخبوه ليخلق الفوضى في العالم ولينهب الفقراء والمساكين. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في مواجهة الصين وروسيا وتسير في مسار فرق تسد مع الحلفاء.
حرب أوكرانيا لم تكن حرب بالوكالة لكنها حرب شعب ضد غازي ، إن اردنا أن ننضر للأشياء بعين ألحق لا عين القوة …أما إذا اردنا أن نتفلسف فهناك أمثلة مضادة كثيرة و فلسطين أقرب مثال
تعليق لا معنى له…..افهمنا كيف ان فلسطين مثال مضاد؟
اذا اردنا ان نتفلسف فالمثال المضاد يعني ان فلسطين ليس حرب شعب ضد غازي، وانما حرب غازي ضد شعب. لكن مين غازي؟؟ بالتأكيد ليس المرحوم غازي القصيبي. هل هو والده ل بنغازي؟؟؟ بصراحة ضيعتنا بتعليقك.
هي حرب بالوكالة يا كُوطَاسْ !حرب بين الناتو الذي يريد ضمّ أوكرانيا ليحاصر روسيا في البحر الاسود و بين روسيا التي ترى أوكرنيا جديدة نازية بعد انقلاب 2014 خطرا على أمنها، هنالك شعوب كثيرة في أوكرانيا لكون أوكرانيا بلد مصطنع تمّت صناعته من خلال ٱقتطاع اراضي جيرانه. هنالك روس و أوكران و هنغاريين و رومانييين و بولنديين !
هل ستطالب يا خُّويْ بمدينة لڤوڤ البولندية التاريخية ؟ أم ستسكت عن مجزرة فولينيا وغاليسيا الشرقية؟
الدولة الاوكرانية ام نكن موجودة ابدا. اراضي اوكرانيا روسية وكييف تسمى ام المدن الروسية. بعد انتصار الحلفاء على المانيا النازية في الحرب العالمية الثانية اقتطع الاتحاد السوفييتي اراض من بولندا ورومانيا والمجر وضمها إلى جمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفييتية اما شبه جزيرة القرم فكانت تابعة اداريا لروسيا وهي مقر الأسطول الأسود السوفييتي ثم أصبحت تابعة اداريا لاوكرانيا في 1953 بقرار من نيكيتا خروتشوف. بعد تفكك الدولة السوفييتية سعى الغرب لعزل روسيا عن المباه الدافئة وتقزيم دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي كما سعى لضم اوكرانيا لحلف الناتو مما يعني دخول الناتو لعقر دار روسيا وتهديدها مباشرة بالتواطؤ مع الحكام اليهود في اوكرانيا ولكن غالبية سكان شرق اوكرانيا ضد هذه المخططات لأنهم روس وطلبوا ارجاعهم إلى روسيا الام اما سكان غرب اوكرانيا فهم خليط من البولنديين واليهود يكرهون الروس. لهذا تدخلت روسيا لحماية مواطنيها ومصالحها وامنها القومي وقامت باسترجاع الأقاليم الناطقة باللغة الروسية. نود الإشارة ان كل حكام إسرائيل منذ قيامها هم من هذه المنطقة انهم أوساخ.
اشكر الله انه سمح ان اعيش في بلد تتيح مهاجمة رئيسها والسخرية منه بكل اريحية وذكاء. على العسكر في اي مكان ان ياخذوا العبر والدروس من آله الحرية والأخلاق. امريكا
منذ سنوات قال عراب السياسة الخارجية الأمريكية وملهم التوجه الدبلماسي الأمريكى هنري كيسنجر (( ستندم أمريكا يوم تواجه الصين … انها خسرت روسيا الى جانبها )).. اليوم الولايات المتحدة تحاول تصحيح خطأئها باستعدائها روسيا فأكبر خطر يواجه الولايات المتحدة ليس روسيا او غيرها بل الصين الشيوعية وأي تحالف روسي صينى سيكون جد مدمر لكل اوروبا وأمريكا .. هذا ما يسعى اليه ترامب عزل روسيا عن الصين وتأكدو ان الولايات المتحدة ستكون أكثر تحالف مع روسيا واكثر ترابط اقتصادى وسياسي في 5سنوات القادمة سيتم ضخ الاف المليارات من أموال امريكا للإستثمار في روسيا
لماذا شنت روسيا الهجوم العسكري على أوكرانيا؟ الجواب : بدأت الحرب على أوكرانيا لأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافق على تخزين أسلحة نووية أمريكية في أوكرانيا 💀و هذا الأمر رفضته روسيا وأعلنت الحرب على أوكرانيا.