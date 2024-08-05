برنامج صيفي لأطفال فلسطين في متحف الفن الإسلامي في الدوحة

الدوحة – «القدس العربي»: بالتعاون مع برنامج «ساعة وساعة» نظم متحف الفن الإسلامي برنامجًا صيفيًّا للأطفال من فلسطين. وتراوحت أعمار الأطفال ما بين تسع سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وتضمن البرنامج العديد من الأنشطة والفعاليات المحببة للأطفال، كالألعاب الشعبية، وتعلم المفردات الشعبية القطرية، وذلك لتعزيز الهوية الثقافية القطرية عند الأطفال، بالإضافة إلى ورش فنية متعددة. ونظم المتحف العديد من البرامج الأخرى المخصصة للأطفال: كالبحث عن الكنز، وسرد القصص في المكتبة.

وأعربت، مديرة متحف الفن الإسلامي، السيدة شيخة النصر عن شكرها لبرنامج «ساعة وساعة» على تعاونهم البناء معنا في تنظيم هذا البرنامج، بما أتاح للأطفال الاستمتاع بالألعاب الشعبية القطرية.

وأكدت تماني اليافعي، الرئيسة التنفيذية لبرنامج «ساعة وساعة»، حرص البرنامج على مواصلة مشاركاته المجتمعية بما يتوافق مع دورهم في الحفاظ على الهوية وإحياء ورسم البهجة على وجوه الأطفال في أجواء ترفيهية متميزة، تمزج بين التعليم والترفيه والثقافة وإدخال الفرح في نفوس الأطفال وبث روح المودة والأُلفة بين كافة أفراد المجتمع.