برنت يتخطى 80 دولارا قبل اجتماع لأوبك+

لندن: ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم من احتمال تمديد أوبك+ خفض الإمدادات أو تعزيزه مع تقليص كازاخستان إنتاجها بسبب عاصفة مما صعد بسعر خام برنت القياسي فوق 80 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 1506 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي واحدا بالمئة تقريبا، إلى 80.71 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أي بنسبة واحد بالمئة، إلى 75.60 دولار للبرميل.

وتعقد أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ اليوم الثلاثاء إن المحادثات بشأن السياسة النفطية لعام 2024 صعبة، مما يرجح احتمال تمديد الاتفاق السابق وليس زيادة خفض الإنتاج.

وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للوساطة في النفط، في إشارة إلى اجتماع أوبك+ “ما لم تحدث أي مفاجأة سلبية، يرجح أن يُنظر إلى الانخفاض في الآونة الأخيرة في الأسعار باعتباره فرصة شراء، خاصة إذا تم الاتفاق على مزيد من الخفض”.

وتسببت أوبك+ في انخفاض أسعار النفط الأسبوع الماضي نتيجة تأجيل اجتماعها من أجل تسوية خلافات حول أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة.

كما حصل النفط على دعم من ضعف الدولار والانخفاض المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي وتراجع إنتاج كازاخستان.

وخفض أكبر حقول النفط في كازاخستان إنتاجه اليومي من النفط 56 بالمئة.

وقال أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم إن أحدث جولة من تقارير الإمدادات الأمريكية الأسبوعية ستظهر انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل.

ومن المقرر أن يصدر التقرير الأول من تقريرين هذا الأسبوع من معهد البترول الأمريكي الساعة 2130 بتوقيت غرينتش.

(رويترز)