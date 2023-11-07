بروز لاعب جزائري شاب في إنكلترا ويحلم باللعب لمحاربي الصحراء

لندن- “القدس العربي”:

أصبح في حكم المؤكد، أن يدافع موهوب نادي كوينز بارك رينجرز الإنكليزي، عن العلم الجزائري على المستوى الدولي، وذلك بعد قرار اللاعب ووالده، تجاهل دعوات الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ومجلس إدارة ناديه اللندني، أملا في تحقيق حلم العائلة برؤية صغيرها يردد النشيد الوطني الجزائري.

وقبل يومين، نقلت الصحف والمواقع الرياضية الجزائرية، على لسان والد محترف كوينز بارك رينجرز، ريان قلّي، في تصريحات أدلى بها لمنصة “لاغازيت دوفينيك”، أن نجله تجاهل اتصالات الجهاز الفني لمنتخب إنكلترا للشباب، من قبل حتى حصوله على أول دعوة رسمية لتمثيل منتخب محاربي الصحراء تحت 20 عاما، الذي يستعد للمشاركة في كأس شمال أفريقيا لنفس الفئة العمرية.

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وقال الوالد: “نعم، ريان تلقى أكثر من اتصال من قبل المنتخب الإنكليزي للشباب، لكنه كان مصمما على تمثيل منتخب الجزائر، وهذا لأنه يحب بلده كثيرا ويحلم باللعب للجزائر عاجلا وليس آجلا. هل سيتحقق الحلم هذا العام؟ نتمنى ذلك، إذ أن ريان لاعب طموح ويعمل دائما على تطوير نفسه، وكما قلت لديه رغبة حقيقية في تمثيل الجزائر في بطولة اتحاد شمال أفريقيا، لأنها ستكون فرصته لإظهار قدراته أمام المسؤولين وأصحاب القرار”.

أمّا محاولات إدارة ناديه اللندني، التي بذلت كل ما في وسعها لعرقلة مشاركة ريان في كأس شمال أفريقيا، فقد باءت بالفشل، بعد دخول اللاعب على الخط، مانحا الاتحاد الجزائري الضوء الأخضر لممارسة كافة الضغوط الرسمية المشروعة، لإلزام كوينز بارك رينجرز على تركه ينضم إلى معسكر منتخب الشباب في البطولة المقررة بتونس يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفقا لمصدر من داخل الاتحاد لم يكشف عن هويته.

وظهر اللاعب (18 عاما) بشكل لافت مع الفريق الأول لكوينز بارك رينجرز هذا الموسم، حيث يلعب في خط الوسط ويجمع بين الحدة والشراسة في الضغط على المنافسين واسترجاع الكرة، وبين اللمسة الأنيقة والحلول الفردية في أي مكان في الثلث الأخير بالملعب، كما وضح في الدقائق الـ140 التي خاضها مع الفريق الأول في مختلف مسابقات الموسم الجاري.