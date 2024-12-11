بروس لي: البطل الذي كسر قوالب هوليوود العنصرية

يتلخص تعريف لاعب الكونغو فو الشهير بروس لي لدى الكثير من الجماهير العربية في أنه الفتى الرياضي الآسيوي الذي حقق إنجازات غير مسبوقة في لعبتي الكاراتية والكونغو فو ومات صغيراً في ريعان الشباب عن عمر ناهز 32 عاماً فشكل موته لغزاً كبيراً .
وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسين عاماً على رحيل بروس لي الذي توفي في عام 1973 إلى أن سيرته لا تزال متداولة في الأوساط الرياضية والسينمائية، فهو اللاعب الصيني الفذ المُلقب بالأسطورة، والمتجاوز في دوره وتأثيره حدود اللعبة التي اشتهر بها والأفلام التي قام بكتابتها وبطولتها.
ولعل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الاهتمام بحياة بروس لي ونشأته ورصيده الفني والسينمائي، تمثلت في إصراره على تحدي هوليوود صانعة أفلام الأكشن على مستوى العالم وعدم انصياعه لأوامر المُنتجين وصناع السينما الأمريكية، الذين أرادوا استثمار نجوميته الرياضية كورقة رابحة في شباك التذاكر إبان مجده ونبوغه، دون الإشارة إلى المحتوى الإنساني والفلسفي لأفلامه باعتباره مجرد ظاهرة رياضية فحسب، وهذا ما رآه بروس لي تسفيهاً مُتعمداً لرسالته الفنية والإبداعية، ولدوره الرائد في مجال توظيف الرياضة القتالية داخل إطار العمل السينمائي النوعي.
لقد خاض الشاب الذكي والرياضي المُعجزة معارك ضارية في سبيل إثبات العلاقة بين رياضة الدفاع عن النفس «الكونغو فو»، والسينما كوسيلة انتشار ثقافية توعوية شديدة التأثير والخطورة على الرأي العام العالمي، حسب اعتقاده حينئذ كبطل سابق لعصره، فاقت شهرته الحدود الإقليمية والدولية، فأصبح علماً من أعلام الرياضة القتالية والسينما الإنسانية القائمة على فكرة نُصرة الضعيف وحماية الأقليات المُضطهدة، التي تُعاني من التمييز والعنصرية.
لقد استفاد بروس لي كثيراً من دراسته للفلسفة في هارفارد كُبرى الجامعات الدولية، فلم ينته دوره عند حدود الدراسة الأكاديمية وتفوقه الدراسي الملحوظ، ولكنه عمد إلى تطوير رسالته بابتداع أساليب جديدة للتفكير الفلسفي، بإعمال المنهج التحليلي للسلوك الفردي والجمعي في ضوء اهتمامه بلعبة الكونغو فو وممارسته لها، فهو لم يشأ أن يوقف توظيف اللعبة عند حدود الدفاع عن النفس فقط، وإنما تعامل مع تلك الرياضة القتالية بوصفها وسيلة للحماية الجسدية والنفسية، والتخلص من عقدة الضعف والإحساس بالدونية أمام التمييز العنصري والعرقي، الذي عانى منه هو شخصياً بوصفه أمريكياً من أصل صيني، وليس أمريكياً أصيلاً، حيث شعر في كثير من الأحيان بالحرج إزاء بعض المواقف التي تعامل فيها المجتمع الأمريكي معه كمواطن من الدرجة الثانية، فآثر أن يجتهد ويتفوق حتى يُمكنه تغيير هذه المُعادلة الاجتماعية الصعبة والقاسية، وهو ما استطاع تحقيقه بالفعل بعد أن وصل إلى قمة الشهرة والنجاح.
تعددت أفلام بروس لي التي كتب لها السيناريو وقام ببطولتها، فمن بين أفلامه المهمة فيلم «قبضة الغضب» وفيلم «الرئيس الكبير» و»طريق التنين»، كما اشتهرت ألعابه القتالية الخطرة وحققت رواجاً واسعاً في الأوساط الرياضية لدى الهواة والمُحترفين، كلعبة الموت على سبيل المثال، تلك التي تُعد واحدة من أصعب الألعاب ممارسة وتنفيذاً فهي الفريدة من نوعها في الحركة والتكنيك.
أهم مراحل حياته
في فترة الستينيات أسس بروس لي عدة مدارس لتدريس فنون القتال كان لها أثر حقيقي وفعال في تأهيل جيل جديد من لاعبي الكونغو فو مثل فاندام وتشاك نوريس وستيفن سيجال وجاكي شان، وهؤلاء هم من نبغوا من تلاميذ بروس لي وقلدوه في مشوارهم الرياضي ورحلتهم مع السينما واستطاعوا بفضل إيمانهم بأستاذهم النموذج تحقيق قدر كبير من الشهرة والنجاح.
في وقت ما تحدى بروس لي مؤسسة هوليوود ووقف لها بالمرصاد عندما حاولت تحجيم لعبة الكونغو فو داخل السياق السينمائي والاكتفاء بتوظيفها كحلية وعنصر جذب فقط لجمهور الرياضيين، وظل البطل الاستثنائي يُناضل حتى استطاع تصحيح المفهوم والتأكيد على أن الرياضة القتالية فن له سمات وخصائص معينة من شأنها إحداث تأثيرات عميقة على النفس والروح. كان بروس لي يُدرك حجم المؤامرة التي تُدبرها له هوليوود، بما تُديره من حرب نفسيه تستهدف تعويقه وتعطيله وعرقلة مسيرته الرياضية والسينمائية، فضلاً عن قيامها بتصعيد المُمثلين الثانويين القوقازيين وتنجيمهم في محاولة منها لخلق بدائل له في الأفلام الآسيوية.
لم تفلح محاولات تقييد بروس لي وتحجيم نشاطه، حيث جاءته الفرصة في فيلم «وصول التنين» الذي شارك في كتابته، فعندما حاولت شركة وارنر براذرز الأمريكية للإنتاج الفني تفريغ الفيلم من معانيه الفلسفية وتحويله إلى فيلم حركة، اعترض بروس لي وقاطع التصوير لعدة أسابيع لإجبار الشركة على الخضوع لشروطه ورغباته. وبالفعل خضعت الشركة للشروط وطرح البطل الصيني المهم مفهوماً عميقاً من خلال الفيلم لمعنى الحياة وجدواها. وبوصفه دارساً للفلسفة ومُتعمقاً فيها أكد بروس لي على الاعتبار الأهم للشخصية الآسيوية من الناحية الإنسانية ونجح في إفشال محاولات هوليوود لتغيير مواصفاتها وسماتها بالتهميش والتسطيح والتنميط الكاريكاتيري المُسيء. وعلى مدار رحلته القصيرة نجح النجم الآسيوي في دحض المحاولات الأمريكية الهوليوودية الساعية إلى إضعاف الشخصية الآسيوية بشكل عام والصينية بصفة خاصة وتشويهها فنياً وإبداعياً كجزء من مخطط النفي وإبعاد كل ما هو منافس عن دائرة الضوء والسطوع.
كاتب مصري
بروس لي كان ممثلًا بارعًا وفيلسوفًا يسعى لنقل رؤى عميقة عن القتال والحياة، مستمدًا ذلك من خلفياته الآسيوية ومن الحمولة الثقافية التي يحملها الفن القتالي الذي مارسه. في عصره، كان بروس لي أيقونة عالمية، حيث اجتذب ملايين المعجبين الذين تابعوا أفلامه بحماس واقتنوا ملصقات تحمل صورته، بل وحتى كتبًا تعلم حركات الفنون القتالية التي أتقنها وطورها (وكأن هذه الحركات يمكن تعلمها وتطبيقها ببساطة من الكتب). هذه الحقبة كانت تتزامن مع ذروة شهرة أفلام الحركة القائمة على الفنون القتالية التقليدية، حيث كان الجيت كون دو، الفن الذي ابتكره بروس لي، يُنظر إليه كابتكار ثوري في عالم الدفاع عن النفس. لكن مع تطور الزمن وظهور الفنون القتالية المختلطة (MMA)، التي أظهرت فعاليتها العملية أمام العديد من الفنون التقليدية، تغيرت نظرة الكثيرين لبروس لي. فبينما كان يُحتفى به كمعلم مبتكر، أصبح يُنظر إليه الآن، لدى بعض النقاد، كممثل موهوب أكثر منه مقاتل فعلي. ورغم أن فلسفته في الجيت كون دو تدعو للتكيف والمرونة، إلا أن الواقع العملي أظهر أن الفنون القتالية المختلطة قادرة على تجاوز الفلسفة لتقدم فعالية غير قابلة للجدل داخل الحلبة.
{ والتخلص من عقدة الضعف والإحساس بالدونية أمام التمييز العنصري والعرقي، الذي عانى منه هو شخصياً بوصفه أمريكياً من أصل صيني، وليس أمريكياً أصيلاً } …. اهــــــــــ
حقيقةً، ليس هناك بالمطلق شخص (أو شيء) يمكن وصفه بـ”الأمريكي الأصيل” سوى ما يشير فعلا إلى أولئك السكان الأصليين الفعليين، أو “الآمَرْ-هنود” Amerindians، وليس ما يُشار إليهم عنصريا بـ”الهنود الحمر”، كما يستعمل هذا التعبير العنصري بامتياز كثير من الكتبة العرب دون وعي منهم
أحسنت أيها الناقد الثقافي وبارك الله وحيّا –
في حقيقة الأمر، الآمَرْ-هنود، أو الـ Amerindians، هم السكان الأصليون الفعليون في أمريكا الشمالية الذين تعرّضوا لإبادة وحشية ليس بعدها إبادة وحشية من قبل الغزاة الأوربيين (البيض).. وما تبقى الآن من السكان الذين يصفون أنفسهم بـ”الأمريكيين” كلهم وبلا استثناء مهاجرون دخلاء، وبمن فيهم رؤساء أمريكا الستة والأربعون ذواتهم.. فعلى سبيل المثال، جو بايدن مهاجر دخيل من أصل إيرلندي، ودونالد ترامب مهاجر دخيل من أصل ألماني، إلى آخره..
اللغز الحقيقي هو وفات بروسلي و حتى ابنه
على ظهر هد ا الخبر الفني التحليلي التاريخي ان صح التعبير ندخل عالم الفن السابع العظيم الواسع لانهاية لكي نضع بعض الحروف لاكل الحروف يستحيل ادا سمحتم وكدالك الكاتب السينمائي المحترم شكرا لكم وله كدالك لايخفى علينا الممثل بروسلي شاهدنا أفلامه القليلة كلها وخاصة الفيلم المتميز حين لعب مع الممثل لامريكي شاك نوريس والقطة كانت بمثابة الحكم بينهما عرف بروسلي بسرعة الحركة وصيحته حينما يسدد الضربة لخصمه وماهي كدالك السينما مايراه المشاهد خداع أما الواقع فاشيء آخر وربما هده أول مرة أرى فيها هد ا الموضوع عن هد ا الممثل الدي نال شهرة عالمية شكرا ثانية وتحية للبلد العربي مصر
التسمية الصحيحة لما يسمى بالهنودالحمر أو الأمر هنود..هو السكان الأصليون للعالم الجديد.وهذا المصطلح معروف.مثلما نقول الخليج..فالمقصود به الخليج العربي رغم وجود عشرات الخلجان في العالم.فلا داعي التنظير ..
قبل كل شيء تحية للكاتب والناقدوالدكتورةلبنى شعث.
من الغريب أن اشهر أفلام السرقات مأخوذة من فيلم لا يعرفه أكثر هواة السينما حاليا، على الرغم من أن النقاد يعدونه أحد أعظم الأبطال في تاريخ السينما العالمية، مما يتيح انتهاز اللاهثين على الهوامش وتشويشهم البخس من وراء اسماء منتحلة. والفيلم المشار اليه هو «الغابة الإسفلتية» الذي عرض عام 1950. وكان من إخراج جون هيوستن وتمثيل سترلنغ هَيدن.