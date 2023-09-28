“بروفة لكأس العالم”.. المغاربة فرحون بالفوز بتنظيم كأس إفريقيا 2025

الرباط- “القدس العربي”: “كأس إفريقيا 2025 في بيتنا… يا مرحبا يا مرحبا”، بهذه التدوينة اختصر مدون مغربي فرحته بإعلان الكاف فوز المغرب باستضافة نهائيات الأمم الإفريقية في كرة القدم لعام 2025، في حين فضلت تدوينات أخرى أن تخوض في تفاصيل الفرحة التي اعتبرها المغاربة “مستحقة”.

فرحة أهل الدار باستضافة العرس الكروي الإفريقي، انضمت إليها أصوات عربية مهنئة وسعيدة، مثلما كتب المحامي المصري ناصر بشير على منصة إكس (تويتر سابقا)، حين قال “بالتوفيق للمغرب الحبيب ان شاء الله يكون تنظيم على ما يرام كالعادة ويكون البطل عربي بإذن الله”، وختم تدوينته بعَلم مصر في إشارة إلى انتمائه.

بالتوفيق للمغرب الحبيب ان شاء الله يكون تنظيم علي ما يرام كالعادة ويكون البطل عربي باذن الله 🇪🇬 — Nasr Basher (@nasr_basher) September 27, 2023

بالنسبة للعديد من المغاربة فقد كان الإعلان عن فوز المغرب بشرف تنظيم كأس إفريقيا مناسبة لرفع العَلم في كل الصور وبجانبه صورة الكأس التي يمني كل منتخب في القارة السمراء نفسه بالفوز بها.

وكتب المحلل الرياضي المغربي، منصف اليازغي، تدوينة على فيسبوك، قال فيها “هنيئا للمغاربة بهذا الفوز الذي هو بناء عمل وتراكمات… وليس حماسا زائدا أو حملات إعلامية مضللة باتهامات لم يقدم دليل واحد عنها”، وأضاف “مبروك للمغرب.. كان 2025″، واعتبرها “(بروفة) لكأس العالم 2030 إن شاء الله… وبالتأكيد ستكون الأفضل والأجمل على الإطلاق.”

كتب سمير شوقي، الناطق الرسمي السابق باسم نادي الرجاء الرياضي البيضاوي، “عادي جداً أن يستضيف المغرب CAN 2025 ولا داعي للمبالغة”، وبالنسبة له فإن “التحدي الكبير سيكون تنظيم كأس العالم 2030 ان شاء الله. من أجل ذلك ينتظرنا عمل كبير”.

وجاءه الرد بما يشبه الاعتراض على كلامه، حين قال كمال الغمام “لكن هذا التنظيم هو مدخل أساسي ومهم، سيساهم في ظهور صورة مشرفة في التنظيم على مختلف المستويات (الملاعب، الإقامة، النقل، والتنقل…) والحضور المشرف للكرة الإفريقية”، وتابع موضحا أنه أيضا مناسبة “لتأكيد مصداقية المشاريع والمعطيات المدلى بها في ملف الترشيح لكأس العالم 2030″، فيما قال معلق آخر على التدوينة “عادي فعلا… المهم هو الفوز بالكأس في بلدنا”.

صفحة أخرى تدعى “العيون الآن”، خصصت تدوينة للخبر بالتفاصيل، وكتبت “رسميا.. المغرب يستضيف كأس الأمم الإفريقية 2025″، وتابعت بالقول “حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البلد المستضيف للنسخة المقبلة من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2025”. وأبرزت في موقع آخر من التدوينة أن المغرب تقّدم “بـ 6 ملاعب عالية الجودة تتمتع بالمواصفات المطلوبة من (كاف) لاستضافة الحدث القاري، وهي ملاعب (مولاي عبدالله بالرباط، ملعب طنجة، ملعب أغادير، ملعب مراكش، ملعب محمد الخامس، وملعب فاس الكبير)، كما تم وضع ملاعب (بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس) كملاعب احتياطية..”.

وفضل الفنان إدريس الروخ نشر تدوينة كلها حب للوطن حين كتب على صفحته في فيسبوك “المغرب أولا، المغرب دائمًا، كلنا مغاربة”، وجاءته التعليقات على شكل أيقونات متعددة منها العلم المغربي وإشارة الجيد ورسم يظهر حامل لافتة مكتوب عليها المغرب بالفرنسية أما القلوب فحدث ولا حرج، فيما كتبت مدونة تعليقا قالت فيه “أحيي فيك روحك الوطنية”.