بروكسل تحقق في شأن إسرائيلي-بلجيكي يشتبه بارتكابه جرائم حرب في غزة- (فيديو)

بروكسل: فتحت النيابة الفدرالية البلجيكية تحقيقا هذا الأسبوع في الاشتباه بارتكاب جرائم حرب في غزة نسبت إلى إسرائيلي من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي يحمل الجنسية البلجيكية.

وقال ناطق باسم النيابة الفدرالية الجمعة “فتحنا ملفّا بشأن جرائم حرب محتملة”. ويتمحور التحقيق الذي فُتح الأربعاء حول “بلجيكي” نشط في وحدة النخبة هذه مع جنود آخرين مزدوجي الجنسية يحملون جوازات بلدان غربية بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية.

وأتى هذا التحقيق نتيجة عمل صحافي فلسطيني اسمه يونس الطيراوي عرض مطلع تشرين الأول/أكتوبر نتائج استقصاءات أجراها حول الجرائم التي ارتكبتها وحدة القناصين المعروفة باسم “رفاعيم” (الشبح باللغة العبرية).

واتّهم الطيراوي الذي نشر نتائج أبحاثه على “اكس” خصوصا قوّات النخبة بارتكاب “إعدامات همجية في حقّ مدنيين عزّل” في غزة.

وعرض في ختام تحقيقه الذي استند خصوصا إلى شهادة أمريكي حارب مع القوّات الإسرائيلية أسماء حوالى عشرين جنديا، من بينهم ثلاثة أمريكيين وفرنسيان وألماني وبلجيكي.

🧵1/19 EXCLUSIVE In an unprecedented & biggest investigation into war crimes in Gaza, we expose the elite & secretive IDF sniper team, the Ghost Unit "Refaim" & their brutal executions of unarmed civilians Soldiers from Paris, Munich, Illinois, Brussel, Johannesburg, Italy-> pic.twitter.com/0N2asIubvV — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 4, 2024

والأخير بلجيكي إسرائيلي في العشرين من عمره يتحدر من منطقة أوكل في بروكسل، وفق ما أفادت وسائل إعلام بلجيكية.

وصرّح وزير العدل البلجيكي بول فان تيشلت بأن تحقيقا قضائيا فتح في بلجيكا “في مسعى للتحقّق من معلومات نُشرت في الصحافة”.

وأوضح الوزير أن النيابة الفدرالية “تعمل لهذا الغرض بالتنسيق مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية” في لاهاي (هولندا) المخوّلة أيضا ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة.

وقال فان تيشلت إن “لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها لكنّ ذلك لا يعفيها من واجب احترام القانون الدولي الإنساني”.

وكانت النائبة البلجيكية رجاء معاون قد سألت الوزير أمام مجلس النواب عن عناصر وحدة “رفاعيم” الذين “يتلقون تعليمات بإطلاق النار على المدنيين حتّى لو لم تكن في حوزتهم أسلحة وأحيانا من مسافة تتخطّى 1200 متر”، بحسب معاون.

(أ ف ب)