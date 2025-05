بروكسل تحقق في شأن إسرائيلي-بلجيكي يشتبه بارتكابه جرائم حرب في غزة- (فيديو)

بروكسل: فتحت النيابة الفدرالية البلجيكية تحقيقا هذا الأسبوع في الاشتباه بارتكاب جرائم حرب في غزة نسبت إلى إسرائيلي من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي يحمل الجنسية البلجيكية.

وقال ناطق باسم النيابة الفدرالية الجمعة “فتحنا ملفّا بشأن جرائم حرب محتملة”. ويتمحور التحقيق الذي فُتح الأربعاء حول “بلجيكي” نشط في وحدة النخبة هذه مع جنود آخرين مزدوجي الجنسية يحملون جوازات بلدان غربية بالإضافة إلى الجنسية الإسرائيلية.

وأتى هذا التحقيق نتيجة عمل صحافي فلسطيني اسمه يونس الطيراوي عرض مطلع تشرين الأول/أكتوبر نتائج استقصاءات أجراها حول الجرائم التي ارتكبتها وحدة القناصين المعروفة باسم “رفاعيم” (الشبح باللغة العبرية).

واتّهم الطيراوي الذي نشر نتائج أبحاثه على “اكس” خصوصا قوّات النخبة بارتكاب “إعدامات همجية في حقّ مدنيين عزّل” في غزة.

وعرض في ختام تحقيقه الذي استند خصوصا إلى شهادة أمريكي حارب مع القوّات الإسرائيلية أسماء حوالى عشرين جنديا، من بينهم ثلاثة أمريكيين وفرنسيان وألماني وبلجيكي.

