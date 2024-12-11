بروكسل تدعو السوريين لعدم تكرار السيناريوهات العراقية والليبية والأفغانية “المرعبة”

بروكسل (بلجيكا): حذّرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء من “التحدّيات الهائلة” التي تواجهها العملية الانتقالية الجارية في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مناشدة السوريين عدم تكرار “السيناريوهات المرعبة” التي حدثت في كل من العراق وليبيا وأفغانستان.

وقالت كالاس خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل “نحن أمام حدث تاريخي وعلينا أن نهنّئ الشعب السوري على تحرّره”.

وأضافت “لكنّ هذا التحوّل يمثّل أيضا تحدّيات هائلة لسوريا والمنطقة”.

وأوضحت أنّ “هناك مخاوف مشروعة بشأن أعمال العنف بين جماعات دينية، وعودة التطرف، والفراغ السياسي”.

وتابعت “علينا أن نتجنّب تكرار السيناريوهات المرعبة في العراق وليبيا وأفغانستان”.

ودعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى حماية حقوق “جميع السوريين، بما في ذلك حقوق الأقليات”، مشدّدة على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام “استقلالها وسيادتها”.

وقدّمت كالاس دعمها الكامل لغير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

وكان بيدرسن قال الثلاثاء إنّ هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم العسكري الخاطف الذي أطاح بالأسد، ينبغي أن تقرن بالأفعال “الرسائل الإيجابية” التي أرسلتها حتى الآن إلى الشعب السوري.

وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل نحو 500 ألف شخص، وأجبر نحو نصف السكان على النزوح أو اللجوء إلى الخارج.

(أ ف ب)