بروكسل.. مظاهرة داعمة لفلسطين في الذكرى الأولى للإبادة بغزة

بروكسل: شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الإثنين، مظاهرة تضامنية مع فلسطين ومنددة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ عام.

وتجمع مئات الأشخاص مساء الإثنين في ساحة البورصة (لا بور) بوسط العاصمة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية وصور الأطفال الشهداء وارتدوا الكوفيات ودعوا إلى مقاطعة إسرائيل.

وفي تصريح للأناضول قال المتظاهر الشاب ليو لاكاب: “نحن نقف مع الشعب الفلسطيني. لقد مر عام على الإبادة الجماعية، ولا يمكننا تحمل ذلك بعد الآن”.

وانتقد لاكاب عدم ذكر الزعماء الأوروبيين الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، في رسائلهم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لأحداث 7 أكتوبر.

من جانبه قال المتظاهر هشام إن مواقف القادة لا تعكس رؤية الأوروبيين، وإن دعم قادة أوروبا لإسرائيل أمر يثير “الخزي”.

يذكر أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، حضرت حفلاً أقيم في كنيس يهودي ببروكسل تزامناً مع المظاهرة الداعمة لفلسطين.

وفي كلمة لها خلال الحفل، تعهدت دير لاين بمكافحة معاداة السامية في عموم القارة الأوروبية.

وبحلول الإثنين يمر عام على الإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

(الأناضول)