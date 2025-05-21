برونو فيرنانديز: لقب الدوري الأوروبي قد يغير مستقبل مانشستر يونايتد

لندن: أكد البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي يمكن أن يغير مستقبل النادي.

ويعاني مانشستر في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، ولكنه مضى بخطوات ثابتة وبدون هزيمة نحو نهائي الدوري الأوروبي الذي سيواجه فيه فريق توتنهام مساء الأربعاء على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية.

ويسعى يونايتد للفوز باللقب ليتأهل للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهو الأمر الذي يرى فيه فيرنانديز إمكانية لتغيير مستقبل الفريق تحت قيادة المدرب روبن أموريم.

وفي مؤتمر صحافي عقده بصحبة المدرب روبن أموريم وهاري ماغواير عقب الوصول إلى بلباو، قال فيرنانديز: “أي مباراة تحمل فرصة للتتويج بأحد الألقاب هي مباراة كبيرة ومهمة جدا، وكل مباراة لمانشستر يونايتد تكون مباراة كبيرة”.

وأضاف: “كلاعبين، نفكر فقط في التحديات التي تنتظرنا، والتحدي القادم يقدم لنا فرصة للتتويج بلقب بطولة أوروبية. فوزنا باللقب لن يغير شيئا من الماضي، ولكن من الممكن أن يغير المستقبل، نعم الفوز باللقب سيمنحنا عدة أشياء، وأهمها اللعب في دوري أبطال أوروبا، مما سيترتب عليه رغبة عدد أكبر من اللاعبين في اللعب للنادي”.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر عن فيرنانديز قوله: “مع ذلك، لا أعتقد أن هذا سيتغير بنسبة كبيرة، فأي لاعب يتمنى اللعب في مانشستر يونايتد، وهذا شيء لن يتغير. اسم هذا النادي يكفي، ولكن الشيء الأهم الآن هو ما ينتظرنا غدا، وهو نهائي كبير ضد فريق نعرفه جيدا ولكن في مسابقة مختلفة عن الدوري، لذا ستكون مباراة مختلفة كليا”.

وأشار: “نحن نتحدث عن الدوري الأوروبي، ونحن لا نفكر في أي شيء سوى المباراة النهائية. سنلعب النهائي غدا، وأمامنا فرصة لتحقيق النجاح في هذه البطولة، بالطبع ندرك أننا لم نقدم المنتظر منا في الدوري وفي البطولات الأخرى، ونحن نطمح دائما إلى الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كل البطولات والتتويج بألقابها”.

وتابع: “لا أفكر في الفوز باللقب كقائد للفريق، بكل تأكيد سيكون شعورا رائعا وسأكون فخورا جدا بإنجاز كهذا، ولكن المهم بالنسبة لي هو أن نعود كفريق بالكأس إلى مانشستر”.

وأوضح قائد مانشستر: “سيكون أمامنا متسع من الوقت ليتمكن جميع اللاعبين من رفع كأس البطولة؛ المهم هو أن يكون أصحاب القمصان الحمراء هم من يرفعون الكأس”.

وأضاف اللاعب البرتغالي: “المدرب كان واضحا جدا في حديثه. نريد أن نكون على القمة، ونريد القتال والمنافسة على جميع الألقاب. بالطبع لن نصل إلى النهائيات في كل المرات، ولكن هدفنا الأساسي هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة والمنافسة على الألقاب”.

وأشار: “هذا ما نريده. أمامنا فرصة كبيرة غدا لنحقق أحد أهدافنا في بداية الموسم. التحدي صعب، والهدف أمام أعيننا، لذا علينا أن نكون في قمة تركيزنا في الملعب”.

(د ب أ)