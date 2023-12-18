“بريتش بتروليوم” تعلق مرور ناقلاتها عبر البحر الأحمر مؤقتاً 

لندن: قالت شركة النفط والغاز العملاقة “بريتش بتروليوم – BP”، الإثنين، إنها أصدرت تعليماتها لإيقاف جميع الشحنات عبر البحر الأحمر، بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية من قبل جماعة الحوثي.

وقالت الشركة في بيان: “في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر، قررت شركة بريتيش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتا وحتى إشعار آخر”.

وبعد هذه الأخبار، ارتفع سعر الغاز الطبيعي الرئيسي في أوروبا بنسبة 7.9 بالمئة، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ، وسط مخاوف من انقطاع تدفقات الطاقة.

وذكرت BP: “سنبقي هذا التوقف الاحترازي قيد المراجعة المستمرة وفقا للظروف التي تتطور في المنطقة”، في إشارة إلى احتمالية استئناف الإمدادات في حال التأكد من توقف الهجمات نهائيا.

وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل عاجل، خطة لتأمين البحر الأحمر، الذي تمر عبره حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية المنقولة بحراً.

وتوالت الهجمات ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن حاويات، لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

أبرز هذه الشركات، تمثلت في ثلاث تصنف أنها أكبر شركات شحن الحاويات عالميا، وهي: شركة MSC، وشركة إيه.بي مولر-ميرسك، إلى جانب شركة CMA-CGM.

وتتصاعد حدة المخاوف العالمية، من احتمالية إعلان شركة أخرى تعليق حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب، ما يعني تذبذبا في سلاسل الإمدادات العالمية بين الشرق والغرب، وبالتالي عودة التضخم مجدداً.

وتوعدت جماعة “الحوثي” مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، “تضامنا مع فلسطين” لا سيما قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وتدمير متواصل، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

(الأناضول)