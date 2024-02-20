جنوب إفريقيا لـ”العدل الدولية”: الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الفلسطينيين أسوأ مما كان في بلادنا ويجب إعلان عدم قانونية الاحتلال

لاهاي: قالت بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية الثلاثاء إن إسرائيل تمارس شكلا “أكثر تطرفا” من الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية مما واجهته جنوب إفريقيا قبل 1994.

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا “نحن كمواطنين جنوب إفريقيين نحسّ ونرى ونسمع ونشعر في أعماقنا بالسياسات والممارسات التمييزية اللاإنسانية للنظام الإسرائيلي باعتبارها شكلا أكثر تطرفا من أشكال الفصل العنصري الذي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ضد السود في بلدي”.

كما حثت جنوب أفريقيا الثلاثاء محكمة العدل الدولية على إصدار رأي استشاري غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني معتبرة أن القرار سيساعد الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.

وافتتح ممثلو جنوب أفريقيا اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي. وتأتي الجلسة في أعقاب طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة حتى 26 فبراير شباط.

وطالب ممثلون عن الجانب الفلسطيني أمس الاثنين قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بإعلان عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قائلين إن الرأي الاستشاري للمحكمة يمكن أن يساهم في دفع حل الدولتين وإحلال سلام دائم.

وهيئة المحكمة التي تضم 15 قاضيا مطالبة الآن بإجراء مراجعة حول “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة نحو ستة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري استجابة للطلب الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وتداعياته.

وستدلي 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، برأيها خلال جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدولية التي طُلب منها تقديم “رأي استشاري” غير ملزم بشأن العواقب القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأضاف مادونسيلا “من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني يترافق أيضا مع فصل عنصري… بما لا يختلف عن الاستعمار الاستيطاني. يجب أن ينتهي الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وقال إن جنوب إفريقيا لديها “التزام خاص” بفضح الفصل العنصري أينما وجد وضمان “وضع حد له على الفور”.

وهذه القضية منفصلة عن قضية رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية خلال حربها على غزة.

وبدأت جلسات الاستماع الاثنين بشهادات مدتها ثلاث ساعات قدّمها مسؤولون فلسطينيون اتهموا الإسرائيليين بإدارة نظام “استعمار وفصل عنصري”.

(وكالات)