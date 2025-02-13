بريطانيان محتجزان في إيران “بتهم أمنية”

دبي: ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، أن بريطانيين، هما رجل وامرأة، محتجزان في مدينة كرمان جنوب شرق إيران بتهم تتعلق بالأمن.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية صوراً غير واضحة للبريطانيين خلال اجتماعهما مع السفير البريطاني، لكنها لم تحدد هويتيهما. ولم يتضح متى تم اعتقالهما.

ولم يعلق المسؤولون البريطانيون على المسألة حتى الآن.

واعتقلت قوات “الحرس الثوري الإيراني” العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الماضية، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان وبعض الدول الغربية طهران بمحاولة الحصول على تنازلات من دول أخرى من خلال اعتقالات بتهم أمنية ربما تكون ملفقة.

وتنفي طهران اعتقال أشخاص لأسباب سياسية.

(رويترز)