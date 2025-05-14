لايف ستايل | تكنولوجيا

بريطانيا: أداة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها الحكومة تهدف إلى تقليص العمل الإداري للموظفين البشريين

14 - مايو - 2025

حجم الخط
0

لندن: تم استخدام أداة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها الحكومة البريطانية لأول مرة لتلخيص ردود الجمهور على استشارة، ومن المقرر الآن طرحها على نطاق أوسع في محاولة لتوفير المال ووقت الموظفين.

وتم استخدام الأداة، التي تسمى “كونزالت”، في استشارة مباشرة من قبل الحكومة الاسكتلندية عندما كانت تسعى إلى معرفة آراء الجمهور حول كيفية تنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة البريطانية إن الأداة حللت الاستجابات وكانت قادرة على إنتاج نتائج متطابقة مع المسؤولين البشريين، وسيتم استخدامها الآن لمراجعة الاستجابات من المشاورات الأخرى، بينما يتم تطويرها أيضا بشكل أكبر، وزعمت أنها يمكن أن تساعد في إنقاذ العمال البشريين من 75000 يوم من التحليل اليدوي سنويا، وهو ما يكلف حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (6ر26 مليون دولار) في التوظيف.

وتتلقى بعض الاستشارات عشرات أو حتى مئات الآلاف من الردود، وقالت الحكومة البريطانية إن أداة الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى مراجعة الموظفين البشريين كل رد يدويا وتصنيفه.

ويعتبر “كونزالت” جزءا من مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي تسمى هامفري – والتي سميت على اسم الموظف المدني البارز في البرنامج التلفزيوني البريطاني “نعم أيها الوزير” – والتي تستخدمها حكومة المملكة المتحدة لتسريع عمل الموظفين المدنيين وتقليص الوقت الذي يقضونه في المهام الإدارية والأموال التي يتم إنفاقها  على المتعاقدين.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

شركة ناشئة تونسية تصنع أطرافا صناعية تعمل بالذكاء الاصطناعي
11 - أغسطس - 2025
استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة
8 - أغسطس - 2025
ناشونال إنتريست: ضوابط التصدير ليست كافية للتغلب على الذكاء الاصطناعي الصيني
2 - أغسطس - 2025
بناء مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في النرويج بحلول نهاية عام 2026
1 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية