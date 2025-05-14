بريطانيا: أداة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها الحكومة تهدف إلى تقليص العمل الإداري للموظفين البشريين

لندن: تم استخدام أداة الذكاء الاصطناعي التي أنشأتها الحكومة البريطانية لأول مرة لتلخيص ردود الجمهور على استشارة، ومن المقرر الآن طرحها على نطاق أوسع في محاولة لتوفير المال ووقت الموظفين.

وتم استخدام الأداة، التي تسمى “كونزالت”، في استشارة مباشرة من قبل الحكومة الاسكتلندية عندما كانت تسعى إلى معرفة آراء الجمهور حول كيفية تنظيم الإجراءات التجميلية غير الجراحية، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة البريطانية إن الأداة حللت الاستجابات وكانت قادرة على إنتاج نتائج متطابقة مع المسؤولين البشريين، وسيتم استخدامها الآن لمراجعة الاستجابات من المشاورات الأخرى، بينما يتم تطويرها أيضا بشكل أكبر، وزعمت أنها يمكن أن تساعد في إنقاذ العمال البشريين من 75000 يوم من التحليل اليدوي سنويا، وهو ما يكلف حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (6ر26 مليون دولار) في التوظيف.

وتتلقى بعض الاستشارات عشرات أو حتى مئات الآلاف من الردود، وقالت الحكومة البريطانية إن أداة الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تقلل من الحاجة إلى مراجعة الموظفين البشريين كل رد يدويا وتصنيفه.

ويعتبر “كونزالت” جزءا من مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي تسمى هامفري – والتي سميت على اسم الموظف المدني البارز في البرنامج التلفزيوني البريطاني “نعم أيها الوزير” – والتي تستخدمها حكومة المملكة المتحدة لتسريع عمل الموظفين المدنيين وتقليص الوقت الذي يقضونه في المهام الإدارية والأموال التي يتم إنفاقها على المتعاقدين.

