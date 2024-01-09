بريطانيا: أرسلنا فرقاطة إلى البحر الأحمر لمواجهة هجمات الحوثيين- (تغريدة)

صنعاء: أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الثلاثاء، أن فرقاطة تابعة لبلاده، في طريقها إلى البحر الأحمر “لضمان مواجهة هجمات الحوثيين في اليمن“.

وقال شابس في منشور عبر منصة “إكس” إن “الفرقاطة HMS Richmond في طريقها إلى البحر الأحمر لضمان احتفاظ المملكة المتحدة بحضور هائل في مواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران”.

وأضاف الوزير البريطاني: “سنواصل مع الولايات المتحدة قيادة الاستجابة العالمية للأزمة، ونقوم بما هو ضروري لحماية الأرواح والاقتصاد العالمي”، دون تفاصيل.

HMS Richmond is on its way to the Red Sea to ensure the UK maintains a formidable presence in the face of attacks by the Iranian-backed Houthis. With the US, we’ll continue to lead the global response to the crisis & do what is necessary to protect lives and the global economy. pic.twitter.com/56N5PZTXyL — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 9, 2024

وحتى الساعة 19:20 (ت.غ)، لم يصدر عن الحوثيين تعليق على الأمر.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن شابس، أن بلاده “مستعدة للتحرك المباشر” ضد جماعة الحوثي في البحر الأحمر.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وردا على تحركات الحوثيين، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر المنصرم، تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 بالمئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 بالمئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط، وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 بالمئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.

(الأناضول)