بريطانيا: إعادة تعريف التطرّف لخدمة إسرائيل!

كشف وزير المجتمعات المحلية في الحكومة البريطانية مايكل غوف عن تعريف جديد للتطرف ستُحرم بموجبه هيئات معينة من التمويل الحكومي والاجتماع بالمسؤولين، ولم يحاول الوزير تمويه مقصود الحكومة من التعريف الجديد حيث ربطه صراحة بـ«تصاعد التطرف منذ الحرب بين إسرائيل وغزة».

غير أنها في مواجهة «تصاعد التطرّف» المذكور لم توجّه الحكومة البريطانية سهامها إلى طرفي «الحرب» كما يفترض، فقامت بالإعلان عن استهداف ثلاث منظمات إسلامية (ومنظمتين لليمين المتطرّف) ولكنّها نأت، بالطبع، عن مساءلة الشخصيات والجهات الصهيونية المتطرّفة المؤيدة لإسرائيل، كما هو حال وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، الصريحة في صهيونيتها، وكذلك نظيرتها بريتي باتيل، صاحبة فضيحة توجيه أموال وزارة الخارجية لشؤون التنمية الدولية لصالح الجيش الإسرائيلي.

في شرحه لسبب استهداف المنظمات الإسلامية لم يخرج الوزير الذي يفترض به الإشراف على تطوير العلاقات بين الأقليات والأديان والأعراق، عن القول إن تلك المنظمات «أثارت القلق بسبب اتجاهها واعتقاداتها الإسلامية» وهو قول يثير السخرية حقاً فكيف يمكن لمنظمة تدعى «الرابطة الإسلامية في بريطانيا» ألا يكون لديها اتجاه واعتقاد إسلامي؟

حسب صحيفة «الغارديان» فإن الوزير كان قد ألغى أسماء جهات أخرى بينها «5 بيلار» وهي وكالة أنباء إسلامية، و«أصدقاء الأقصى» وهي جمعية خيرية، ومطالعة الموقعين الالكترونيين لكلا الجهتين تظهر بوضوح دعمهما الصريح لفلسطين ودعوتهما القراء إلى التبرع لغزة.

في تفسيره المثير للجدل لتشريع استهداف هذه المؤسسات قال غوف إن «الإسلامية هي أيديولوجية شمولية تهدف للتقسيم، وتدعو لتأسيس دولة إسلامية يحكمها قانون الشريعة وتعمل على إسقاط المبادئ الديمقراطية الليبرالية» وهو تعديل على الادعاءات التي تقوم بها الدكتاتوريات العربية عادة والتي تعتبر أي حراك شعبي ضدها مؤامرة من الإسلاميين لإسقاط النظام.

منظمة «المشاركة والتنمية الإسلامية» قالت إن غوف استخدم حصانته النيابية للقيام بالتشهير بها متحدية الوزير بالقيام باستخدام هذه الافتراءات خارج قبة البرلمان، فيما وضحت زارا محمد، رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا، أحد أهداف إعادة التعريف بقولها إنه سيؤدي إلى «استهداف غير عادل للمسلمين».

ينضاف الإجراء الجديد إلى سلسلة من الممارسات التي قامت بها الحكومة البريطانية للتضييق على التأييد لفلسطين، وكان آخر مظاهره الهجوم الذي قام به النائب السابق لرئيس حزب المحافظين لي أندرسون على عمدة لندن صادق خان بزعم أنه خاضع «لسيطرة الإسلاميين» وقبلها حظر حزب التحرير الإسلامي.

أسوأ ما في إعادة التعريف المذكور أنه يغيّر اتجاه المساءلة من التدقيق على أفعال المتطرفين إلى التفتيش على الأفكار، وهو أمر يجعل بريطانيا تحاكم البشر على النيّات في تقليد بائس للدكتاتوريات.

يجيء إعلان الإجراء الجديد في اللحظة التي انكشف فيها أن حزب المحافظين الحاكم قد حصل على تمويل بعشرة ملايين من فرانك هيستر الذي انكشف أنه قال إن النائبة العمالية السوداء ديانا أبوت تجعله يرغب في «كراهية جميع النساء السود» وأنه «ينبغي إطلاق النار عليها» وقد دفع ذلك أحزاب المعارضة لسؤال المحافظين إن كانت هذه التصريحات المتطرفة والعنصرية ستدفعهم لإعادة المال للمانح، وكان رد المحافظين، الطبيعي، هو القول إنهم على استعداد لأخذ تمويلات أخرى من الشخص نفسه!