بريطانيا: إعادة تعريف التطرّف لخدمة إسرائيل!

كشف وزير المجتمعات المحلية في الحكومة البريطانية مايكل غوف عن تعريف جديد للتطرف ستُحرم بموجبه هيئات معينة من التمويل الحكومي والاجتماع بالمسؤولين، ولم يحاول الوزير تمويه مقصود الحكومة من التعريف الجديد حيث ربطه صراحة بـ«تصاعد التطرف منذ الحرب بين إسرائيل وغزة».
غير أنها في مواجهة «تصاعد التطرّف» المذكور لم توجّه الحكومة البريطانية سهامها إلى طرفي «الحرب» كما يفترض، فقامت بالإعلان عن استهداف ثلاث منظمات إسلامية (ومنظمتين لليمين المتطرّف) ولكنّها نأت، بالطبع، عن مساءلة الشخصيات والجهات الصهيونية المتطرّفة المؤيدة لإسرائيل، كما هو حال وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان، الصريحة في صهيونيتها، وكذلك نظيرتها بريتي باتيل، صاحبة فضيحة توجيه أموال وزارة الخارجية لشؤون التنمية الدولية لصالح الجيش الإسرائيلي.
في شرحه لسبب استهداف المنظمات الإسلامية لم يخرج الوزير الذي يفترض به الإشراف على تطوير العلاقات بين الأقليات والأديان والأعراق، عن القول إن تلك المنظمات «أثارت القلق بسبب اتجاهها واعتقاداتها الإسلامية» وهو قول يثير السخرية حقاً فكيف يمكن لمنظمة تدعى «الرابطة الإسلامية في بريطانيا» ألا يكون لديها اتجاه واعتقاد إسلامي؟
حسب صحيفة «الغارديان» فإن الوزير كان قد ألغى أسماء جهات أخرى بينها «5 بيلار» وهي وكالة أنباء إسلامية، و«أصدقاء الأقصى» وهي جمعية خيرية، ومطالعة الموقعين الالكترونيين لكلا الجهتين تظهر بوضوح دعمهما الصريح لفلسطين ودعوتهما القراء إلى التبرع لغزة.
في تفسيره المثير للجدل لتشريع استهداف هذه المؤسسات قال غوف إن «الإسلامية هي أيديولوجية شمولية تهدف للتقسيم، وتدعو لتأسيس دولة إسلامية يحكمها قانون الشريعة وتعمل على إسقاط المبادئ الديمقراطية الليبرالية» وهو تعديل على الادعاءات التي تقوم بها الدكتاتوريات العربية عادة والتي تعتبر أي حراك شعبي ضدها مؤامرة من الإسلاميين لإسقاط النظام.
منظمة «المشاركة والتنمية الإسلامية» قالت إن غوف استخدم حصانته النيابية للقيام بالتشهير بها متحدية الوزير بالقيام باستخدام هذه الافتراءات خارج قبة البرلمان، فيما وضحت زارا محمد، رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا، أحد أهداف إعادة التعريف بقولها إنه سيؤدي إلى «استهداف غير عادل للمسلمين».
ينضاف الإجراء الجديد إلى سلسلة من الممارسات التي قامت بها الحكومة البريطانية للتضييق على التأييد لفلسطين، وكان آخر مظاهره الهجوم الذي قام به النائب السابق لرئيس حزب المحافظين لي أندرسون على عمدة لندن صادق خان بزعم أنه خاضع «لسيطرة الإسلاميين» وقبلها حظر حزب التحرير الإسلامي.
أسوأ ما في إعادة التعريف المذكور أنه يغيّر اتجاه المساءلة من التدقيق على أفعال المتطرفين إلى التفتيش على الأفكار، وهو أمر يجعل بريطانيا تحاكم البشر على النيّات في تقليد بائس للدكتاتوريات.
يجيء إعلان الإجراء الجديد في اللحظة التي انكشف فيها أن حزب المحافظين الحاكم قد حصل على تمويل بعشرة ملايين من فرانك هيستر الذي انكشف أنه قال إن النائبة العمالية السوداء ديانا أبوت تجعله يرغب في «كراهية جميع النساء السود» وأنه «ينبغي إطلاق النار عليها» وقد دفع ذلك أحزاب المعارضة لسؤال المحافظين إن كانت هذه التصريحات المتطرفة والعنصرية ستدفعهم لإعادة المال للمانح، وكان رد المحافظين، الطبيعي، هو القول إنهم على استعداد لأخذ تمويلات أخرى من الشخص نفسه!
وماذا تنتظرون من دولة لها تاريخ طويل في استعمار الشعوب وافقارها وتقسيمها ونشر الفوضى والحروب والنعرات الطائفية. نظام حكم العالمين القديم والجديد واستعبد شعوبا كثيرة في أفريقيا وأمريكا وقنن تجارة الرقيق وربط مستقبل الإمبراطورية بالنهب وتجارة العبيد. لم يبنوا حضارة تضاهي الحضارة الاسلامية في الأندلس وشمال أفريقيا وأسيا وايران ودول عديدة منذ فجر الإسلام.
لكن العيب في الأنظمة العربية والإسلامية التي مازالت تفرش السجاد الأحمر لهؤلاء المجرمين باسم الأخوة والمصالح المشتركة.
هناك جمعية خيرية بالنرويج أعرف رئيسها , يعمل أعضائها لوجه الله ,
و تمتد مساعدتها للفقراء و اللاجئين و الأيتام بعدة دول بآسيا و أفريقيا !
قال لي رئيسها بأنه متخوف من إغلاقها خاصة و أنها تساعد الفلسطييين !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
بريطانيا مجرد كيان تافه و مشبوه لا هدف له الا خدمة اسرائيل
*بارك الله في كل من يقف في خندق فلسطين.
عار على جبين كل من يقف في خندق الصهاينة المجرمين.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
نعم انهم يحاربون الاسلام لكن قبل بريطانيا علينا ان نشاهد ماذا فعل ابطال العار في بلادنا احدهم وضع علماء المسلمين في السجون وآخر قام بمجازر من اجل ان يكون رئيس على المظلمون في بلاده وكان هدفه ان يقضي على حلم الديموقراطية في بلاده وقد فعلها لكنها لم تدوم طويلا والامثله علي هذا كثيره ومختلفه لكنهم سوف يخسؤون ويذهبون الي الي الجحيم فديننا لا يمكن لأي فرد مهما على شأنه او دني ان يؤثر عليه فعدونا معروف باجرامه وبقتل المدنيين والأطفال والنساء دون رحمه وشفقة فهو يطبق ما قاله عدو الله في تبرير قتل المدنيين من الأطفال والنساء دون رحمه
يحاربون الإسلام؟ أنتَ تعيش في وهم تم إعادة نشره بعد أحداث 11 سبتمبر. إذا كان الغرب عامة يحارب الإسلام فلماذا يصادق بشدة النظام السعودي والأنظمة الخليجية عامة؟ لماذا يدرس القرآن وتدرس الحضارة الإسلامية في أعرق الجامعات عندهم؟ لماذا انتخب الإسكتلنديون وزيرهم الأول مسلما ولماذا عمدة لندن مسلما؟
الغرب لا يحارب الإسلام وإنما يحارب من يعادي الإمبريالية والهيمنة والنظام الرأسمالي ويحد من توسعه. العدو الرئسي الحالي والمستقبلي للغرب هي الصين وليس الإسلام أو البوذية أو القاعدة أو حماس أو الحوثيون. لقد ساند الغرب المجاهدين الأفغان في حربهم ضد الروس وساند حركة النهضة التونسية وساند الإخوان في مصر عند انتخاب مرسي …وساند الجزار الأندونيسي سوهارتو … ويدينُ إضطهاد المسلمين في ميانمار والصين مثلا … الغرب الرأسمالي الإمبريالي منافق وتتغير سياساته حسب الإطار التاريخي وحسب مصالحه الاستراتيجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نعلم أن هؤلاء أشرار وألا ننسى لحظة واحدة سيطرة الصهاينة على الفكر الغربي و على الكنيسة و الحكومات الغربية بالتالي يجب ألا ننتظر منهم خيرا ما نحتاجه توكل عظيم على الله ثقة كبيرة جدا بالله عز وجل ثم ثقة عظيمة بنهج حماس والمقاومة لا يمكن أن نحصل على اي حق من حقوقنا إلا بالقوة ثبتت حماس على الحق فأصبح لها مكانة كبيرة وشعبية عالمية يجب أن نتعلم الثبات من المقاومة الشريفة المباركه وهذا يحتاج للاعتماد على النفس وعدم الثقة بهؤلاء الأشرار وسياساتهم لم تدمع عين بايدن على أكثر من 31 ألف شهيد معظمهم أطفال ولم نر من الحكومات الغربية إلا قساوة قلب ووحشية وتأييد للمجازر إنهم أشرار يجب أن نحذرهم وألا نتوقع منهم غير الشر والإجراءات الخبيثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. دعاني بالأمس صديق تركي للإفطار لبيت الدعوة قبل أن يحين موعد الإفطار أخذ يطلعني على حديقة منزله وتقسيمات المنزل والديكور لم يلفت نظري إلا عصفورا في القفص حزين سألته لم تتركه هكذا عازب لم لا تزوجه وما هذا الكناري الذي لا نسمع له صوت صامت حزين لا يتحرك أجابني لم يكن وحده زوجه قد مات بعدما تناولنا وجبة الإفطار ونحن في الطريق إلى المسجد صار يشرح لي كيف مرض العصفور وكيف أسعفه وعن حالة الحزن التي أصابت العائلة بعد مرضه وموته وكيف صار أولاده يبكون تفاجأت سألته: أبكوا ؟! أجابني محمد أنا أيضا بكيت. بعد أن عدت إلى المنزل أقلعت التلفاز على اليوتيوب ومقاطع الأخبار فظهر الشرير بايدن وهو يلعق الآيس كريم على مجازر غزة لم تدمع له عين لا هو ولا أحد من رؤساء الحكومات في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وكثير من دول الغرب عائلة بكاملها تسعف عصفورا وتنفق أضعاف ثمنه وتبكي على موته وهؤلاء الأشرار لم نر لهم دمعه على أكثر من 31000 شهيد جلهم من الأطفال والنساء بعدها يستغربون من استحقار شعوبهم لهم وخروجهم في مظاهرات شاب امريكي ضابط طيار يحرق نفسه وهو في عز شبابه بسبب الإجرام ودعم المجازر وأمريكا والغرب لم يفهموا الرسالة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريطانيا: إعادة تعريف التطرّف لخدمة إسرائيل! بريطانيا دولة بغيضة الاستعمار البريطاني الحقير من الأسباب الرئيسية لخراب العالم العربي وافريقيا واتركوه يشرع ما يريد لان يذيد البلة طين العالم به من القوانيين لخدمة إسرائيل حتي يوم زوال هذا الكيان وبإذن الله اليوم قريب وليس ببعيد فقط هذا العصر الذي نعيشه عصر الصهاينة وجميع قوانين الغرب لصالح الماسونية العلمية وإسرائيل هي راس الافعى وهي من أساست هذا الخراب في العالم ويجب ان نعترف ان إسرائيل لم يتم زرعها في المنطقة العربية لعدم وجود بلد تستوعب اليهود في العالم على العكس اتعرض عليهم دول ودول ولكن اتم اختيار عالمنا العربي هي التي ستخرب العالم العربي وافريقية واستنزاف الموارد وهذا سيساعد في تخلف المنطقة وضرب الدين الإسلامي في كل مكان وزرع الفتن لهذا العالم الغني بكل شيء والغرب كان يعلم ما عندنا من خيرات اكثر مما نعلم نحن ولهذا تم زرعها ونحن في غفلة المهم تشرع بريطانيا ما تريد ولكن علينا نحن الدافع عن انفسنا امام هذا التتار السرطاني البغيض والبداية الدفاع وحماية الشعب الفلسطيني بما تملك هذه الامة من قوة رغم كل هذا الهوان انا مؤمن اننا قوة لا يستهان بها رغم انف الجميع والله يمهل ولا يهمل.