لايف ستايل | صحة

بريطانيا: اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا لديه قدرة كبيرة على التحور

منذ ساعتين

حجم الخط
0

لندن: ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنه تم اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا لديه قدرة كبيرة على التحور في البلاد.

وأضافت الوكالة أنه تم تحديد طفرة “بي إيه86.2” في المملكة المتحدة، الجمعة، لدى شخص، ليس له سجل سفر حديث، حسب وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” اليوم السبت.

وتابعت الوكالة أن هذا يعني أنه ربما يكون هناك بالفعل “انتقال كبير لحالات الإصابة المجتمعية” بين البريطانيين.

وتم اكتشاف السلالة لأول مرة في الدنمارك في 24 تموز/ يوليو الماضي، وتم العثور عليها أيضا في ذلك البلد في 31 من نفس الشهر وهو نفس اليوم، الذي تم اكتشافها فيه في إسرائيل.

وتم اكتشاف حالة في الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر.

وتردد أن المتحور بعيد جدا عن سلفه المحتمل “بي إيه2” الذي يعرف باسم “أوميكرون الشبح”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

“أنا شريرة”.. إدانة ممرضة بريطانية بقتل 7 رضع في بريطانيا
منذ 19 ساعة
لندن: بدء روسيا في نشر طائرات بدون طيار منتجة محليا
16 - أغسطس - 2023
لندن تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي الخريف المقبل
16 - أغسطس - 2023
مصدر عسكري روسي: المخابرات البريطانية تتعاون مع كييف لإرسال مسلحين أوكرانيين إلى أفريقيا
16 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية