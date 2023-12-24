سياسة | دولي | أوروبا

بريطانيا: البحر الأحمر لا يمكن أن يصبح منطقة “محظورة للشحن البحري”

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
2

لندن: قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن دولته وحلفاءها لن يسمحوا بأن يصبح البحر الأحمر منطقة “محظورة” للشحن البحري وسيكثفون جهودهم للتعامل مع “النفوذ الخبيث لإيران”.

وقال شابس إن بريطانيا ملتزمة بـ”صد” الهجمات على السفن، التي تستخدم الطريق التجاري الحيوي، من قبل جماعة تدعمها إيران في اليمن، حسب وكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه.ميديا” اليوم الأحد.

بدوره، قال وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، إنه يتعين إرسال رسالة واضحة للغاية لطهران، مفادها أنه لن يتم التسامح مع أنشطتها.

وأضاف شابس لصحيفة “صنداي تايمز”: “إننا ملتزمون بحماية المصالح البريطانية والسفن التي تبحر تحت علم المملكة المتحدة أو مع بحارة بريطانيين أو تحمل سلعا، متجهة إلى شواطئنا”.

وتابع: “لقد شهدنا الاضطرابات التي سببتها الهجمات الإرهابية، مع تجنب مشغلين رئيسيين، بما في ذلك ميرسك وشركة بريتش بتروليوم، المنطقة”.

وأضاف: “لا يمكننا أن نسمح لأي منطقة بحرية أن تصبح منطقة محظورة، بالأخص هذا الطريق البحري، لكن على نطاق أوسع من ذلك، يتعين تعزيز عالم أكثر أمنا”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 24, 2023 الساعة 1:56 م

    لا حق لكم في البحر الأحمر أبدا أبدا و العصابة الصهيو الفاشية التي زرعتموها في قلب فلسطين هذي عقود وعقود سترحل عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل 🇵🇸😫✌️🔥🐒🚀🔥

    رد
  2. يقول شلاش:
    ديسمبر 24, 2023 الساعة 2:05 م

    تفضلوا على البحر الأحمر، تعالو شوفو

    رد

أخبار ذات صلة

“حامي الازدهار” البحري.. تحالف يثير ريبة العرب
منذ 8 ساعات
البيت الأبيض: إدارة بايدن تراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب
23 - ديسمبر - 2023
بسبب هجمات الحوثيين.. المزيد من ناقلات النفط تتجنب طريق البحر الأحمر
23 - ديسمبر - 2023
إيكيا تحذر من احتمال تأخر تسليم بضائعها بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
22 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية